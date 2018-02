Da calciatore a porno attore il passo è breve. Questo è quello che pensano molti tifosi inglesi, dopo aver letto di alcuni filmati hard messi in rete da Jermaine Pennant, 35 anni ed ex giocatore del Liverpool. La notizia, che è stata portata alla ribalta dagli immancabili tabloid britannici, ha infatti generato un vespaio di polemiche e costretto il giocatore a prendere le distanze dalle accuse e a minacciare denunce. Secondo il "The Sun", l'ex centrocampista avrebbe infatti messo online (e a pagamento) alcuni video hard girati insieme alla moglie Alice Goodwin.

Nei filmati il volto del giocatore non si vede, ma secondo i giornalisti inglesi si tratterebbe proprio di Pennant: scoperto grazie alla scritta "love", tatuata sulle nocche di una mano. Un'esibizione che è stata inoltre trasmessa da un sito che diffonde immagini hard a pagamento riprese da delle webcam.

A post shared by Alice Goodwin (@alice_goodwin33) on Sep 28, 2017 at 10:28am PDT

La difesa di Pennant.

Dopo aver definito sé e sua moglie dei "facili bersagli", Jermaine Pennant ha negato tutto e dichiarato di aver dato mandato ai suoi legali di fermare la notizia che, nel frattempo, è rimbalzata anche in Spagna e Germania grazie alle indiscrezioni rilanciate da "AS" e dalla "Bild". Per molti, la storia è invece stata montata ad arte per trainare il lancio e l'uscita di "Mental": l'autobiografia del giocatore inglese che sarà nelle librerie a giorni.

A suffragare la veridicità della notizia rimbalzata dall'Inghilterra, c'è però il curriculum della moglie di Pennant: già protagonista nel mondo dei siti hard. La donna è infatti conosciuta per fissare appuntamenti "one to one" davanti alla sua webcam: strumento che serve ad Alice per riprendere e diffondere i suoi filmati. "Chiamarmi pornostar e sbattermi in prima pagina è una barzelletta – ha spiegato l'ex giocatore al "Mirror" – Il problema è che alcune persone crederanno davvero che io sia nell'industria del porno. Non ho avuto una vita perfetta, lo ammetto, ma io non sono e non sarò mai una porno star. Tutto questo è ridicolo".