Con 14 punti di vantaggio sul Monaco, il settimo titolo francese del Paris Saint-Germain è già in cassaforte. Nonostante questo, il clima intorno al centro sportivo Camp des Loges non è dei migliori per Unai Emery e i suoi ragazzi. La doppia sconfitta con il Real Madrid, che è costata alla formazione parigina l'ennesima cocente eliminazione dalla Champions League, ha infatti dato il via alle critiche e alle polemiche dei media e di parte della tifoseria. Tra coloro che non sono contenti di come sta andando la stagione, c'è ovviamente il proprietario Nasser Al-Khelaifi, che ha investito una montagna di denaro proprio per far tornare sul tetto d'Europa il club parigino.

Le alternative per la panchina

A fare le spese di questo flop continentale sarà certamente Unai Emery. L'ex guida tecnica del Siviglia era stato scelto per portare il Psg almeno in semifinale e, oltretutto, non ha mai legato completamente con l'ambiente e con alcuni giocatori della rosa parigina: Neymar in primis. A prendere il suo posto, secondo l'Equipe, ci sarebbe in prima fila Antonio Conte: anch'egli ai ferri corti con il presidente del Chelsea. I nomi per la panchina del Psg, in realtà, sarebbero diversi. In corsa per il posto ci sarebbero infatti anche José Mourinho, Diego Simeone e altri due tecnici italiani: Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.

I "vecchietti" del Psg

La rivoluzione di Nasser Al-Khelaifi, che potrebbe colpire anche il ds Antero Henrique, non si fermerà soltanto al cambio di allenatore. In attesa di capire il destino di Neymar (che più volte ha manifestato il suo malessere), alcuni giocatori dovrebbero infatti salutare e lasciare Parigi. All'età di 35 anni compiuti, Thiago Motta è destinato a smettere con il calcio giocato, mentre Dani Alves è nel mirino della critica per lo scarso apporto dato alla squadra in Europa e per l'atteggiamento insofferente mostrato in diverse situazioni. In bilico ci sarebbe anche Thiago Silva: spesso fuori causa per problemi fisici e in più di un'occasione finito in panchina.

Le cessioni eccellenti

Oltre a quei giocatori ormai spremuti dalla carta d'identità, secondo i media francesi rischierebbero anche alcuni pezzi da novanta della rosa parigina. Marco Verratti ha molte richieste e potrebbe partire per fare cassa e rispettare così i parametri del fair-play finanziario. Stesso discorso per Di Maria e Pastore (panchinari illustri del Psg) e per Rabiot che invece potrebbe lui decidere di non rinnovare (è stato contratto fino al 2019) e di scegliere un'altra destinazione. Da monitorare, infine, la situazione di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano soffre troppo la concorrenza di Neymar e non è ben visto dal club, dopo l'episodio dello scorso gennaio quando si è presentato in ritardo in ritiro.