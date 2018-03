Se fino a qualche giorno era stato il suo infortunio a far discutere, ora è invece la "location" scelta per riposarsi e cominciare il lungo recupero fisico ad alimentare facili discussioni. Da quando è arrivato in Francia, Neymar ha infatti sempre spaccato l'opinione pubblica con le sue polemiche all'interno della squadra e il suo modo stravagante di vivere l'esperienza parigina. Nel mirino dei suoi detrattori c'è ora la sua lussuosa residenza di Mangaritiba: località balneare ad un centinaio di chilometri da Rio de Janeiro.

La reggia da 28 milioni di dollari, dislocata su 10mila metri quadrati e acquistata dal brasiliano nello scorso anno, dispone infatti di tutti i tipi di comfort: sei suites, sei posti auto, un eliporto, campi da tennis, cucine, una cantina sotterranea riscaldata, un centro benessere con idromassaggio, bagno turco, sala massaggio, una moderna palestra e anche lo spazio per l'attracco di una grande barca.

Una riabilitazione da vip.

Dopo l'intervento al piede destro per la riduzione della frattura del quinto metatarso, che è stato effettuato all'ospedale "Mater Dei" di Belo Horizonte, l'attaccante del Paris Saint-Germain si è dunque ritirato nella sua straordinaria villa insieme ai famigliari, agli amici e alla fidanzata Bruna Marquezine. A Mangaritiba, Neymar si fermerà per diverse settimane prima del controllo medico che avverrà tra circa due mesi.

Solo in quel momento potremo conoscere la data del suo possibile rientro, anche se sono in molti ad escludere che il brasiliano possa tornare per le ultime giornate del campionato francese. L'ipotesi più probabile è quella di rivedere "O'Ney" in campo per il mondiale in Russia: evento dall'importanza planetaria, che nessun giocatore vorrebbe ovviamente perdere per nessun motivo.