in foto: Neymar in sedia a rotelle all’arrivo in Brasile (fonte twitter @futtmais)

La domanda è: ce la farà Neymar a essere presente al Mondiale in Russia? Farà parte della Seleçao? In che condizioni arriverà alla Coppa? Quando la stella sudamericana è sbarcata in Brasile, dove ha scelto di essere operato al piede destro, le immagini che lo hanno mostrato in sedia a rotelle e spinto da un collaboratore (ma era solo a scopo precauzionale) hanno fatto il giro del mondo e destato grande impressione anche rispetto alle parole del tecnico Emery che aveva assimilato il caso dell'ex Barça a Guedes ("lui ha giocato con questo tipo di infortunio prima di operarsi", ha ammesso il tecnico).

Neymar ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è un'infrazione ma una frattura importante in un osso del piede (destro ndr). L'operazione la faremo sabato mattina a Belo Horizonte, ma la fase di recupero comporta dai due mesi e mezzo ai tre.

A parlare così è stato il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, che ha preso in consegna il calciatore del Paris Saint-Germain infortunatosi durante la sfida contro il Marsiglia. Quanto alle condizioni di Neymar, sono molto più gravi del previsto, più dei primi rilievi diagnostici che sono stati svolti subito dopo il colpo ricevuto in partita. Cosa significa? Che gli occorrerà maggior tempo per rimettersi in sesto e recuperare. Quanto tempo? Anche 3 mesi, a giudicare dalle parole del dottore.

Neymar è triste, ma è comprensibile e sa bene che non c'era alternativa – ha aggiunto Lasmar -. Farà di tutto per stare bene nel più breve tempo possibile e anche da parte nostra faremo il possibile perché guarisca in fretta.

Tre mesi… ovvero campionato finito per il brasiliano considerato che in Francia la Ligue 1 si chiude il 19 maggio. Non solo, O Ney mancherà nella gara più delicata dell'anno, nel ritorno di Champions contro il Real Madrid. Quando potrà tornare disponibile? Nella migliore delle ipotesi entro la finale di Coppa continentale (ammesso che il Paris Saint-Germain ci arrivi…). Quanto al Mondiale in Russia non dovrebbe essere a rischio la partecipazione né la convocazione visto che la selezione verde-oro esordirà il 17 giugno.