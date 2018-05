La soddisfazione per la vittoria della Coppa di Francia, quarto titolo stagionale dopo Supercoppa, Coupe de la Ligue e Ligue 1, potrebbe durare poco in casa del Psg. Sul club che ha dominato l'annata sportiva transalpina, incombe ancora una volta la spada di Damocle dei parametri del Fair Play Finanziario. C'è pessimismo infatti sotto la Tour Eiffel per il procedimento aperto dall'Uefa sul rispetto dei vincoli economici, il cui esito si conoscerà a giugno: il Paris Saint Germain rischia grosso e sanzioni pesantissime.

Perché il Psg rischia di essere punito dall'Uefa per il Fair Play Finanziario

A sottolineare il tutto ci ha pensato la stampa francese e in particolare L'Equipe. Per il popolare quotidiano il rischio di una nuova sanzione è altissimo, sulla scia di quanto accaduto nel 2014 quando l'Uefa obbligò il Psg a non superare il deficit di 60 milioni di euro nel saldo fra cessioni e acquisti. Limite che nei 3 anni successivi la società non ha rispettato, dribblando i parametri del Fair Play Finanziario: 92,2 milioni nel 2015, 78,7 nel 2016 e 144 nel 2017. E pensare che tra l'altro non risulta ancora a bilancio l'acquisto di Mbappé prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2018 per 180 milioni di euro.

Cosa rischia il Psg per il Fair Play Finanziario

Ecco allora che l'Uefa potrebbe utilizzare la mano pesante a giugno, quando arriverà la sentenza del procedimento aperto nei confronti del Psg sul rispetto del fair-play finanziario. Una notevole limitazione del mercato estivo per una società che potrebbe dunque vedere assai ristretto (o addirittura bloccato) il suo raggio d'azione con sanzioni molto dure dal punto di vista economico. Senza escludere una possibile esclusione dalle Coppe Europee, un'ipotesi che al momento sembra remota ma che potrebbe concretizzarsi se i francesi non faranno il possibile per tentare di far quadrare i conti.

I calciatori che potrebbero essere ceduti dal Psg, c'è anche Neymar

E per far quadrare i conti non ci sono altre possibilità se non quelle di operare in maniera massiccia sul mercato in uscita in tempi brevissimi. Tanti i calciatori che potrebbero lasciare, nella prima stagione del nuovo ciclo targato Tuchel, l'allenatore che prenderà il posto di Emery. Basti pensare a Pastore, Di Maria, Kurzawa e Guedes e soprattutto Cavani finito nel mirino dell'Atletico intenzionato a trovare un sostituto all'altezza di Griezmann. Attenzione però anche alla situazione Neymar: ovviamente una cessione di mister 222 milioni farebbe sorridere e non poco le casse dei Bleus, nonostante il malcontento dei tifosi. Il Real Madrid, che sarebbe pronto ad investire 260 milioni per il brasiliano, è alla finestra per quello che sarebbe un nuovo colpo da record per il calciomercato internazionale che impedirebbe al Psg di privarsi di altri giocatori, come i suddetti Di Maria e Cavani

Le possibili operazioni in entrata del calciomercato del Psg

Quello che è certo al momento è che sul fronte delle entrate è impossibile o quasi pensare ad un mercato in grande stile del Psg sul fronte delle entrate. Al momento sembrano minime le possibilità di puntare su Dybala o Pogba, top players accostati in passato al club campione di Francia. Diverso invece il caso di Donnarumma, la cui valutazione sembra essere calata e per il quale potrebbe essere fondamentale l'operato dell'agente Raiola, che cura la procura anche di Areola, estremo difensore già di proprietà del Psg.