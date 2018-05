Neymar al Real Madrid. Ancora una volta, a ridosso della prossima sessione di mercato, ritorna il tormentone che coinvolge il brasiliano attualmente al Paris Saint Germain. Una ipotesi difficile ma non impossibile viste le ultime dinamiche di compravendita che non escludono trattative così importanti. Lo stesso passaggio del brasiliano al Psg dal Barça appariva irrealizzabile come il passaggio da Liverpool a Barcellona di Coutinho.

Oggi, si ritorna a parlare di O'Ney che a Parigi non ha reso quanto si sarebbe voluto e preteso e il futuro è alquanto nebuloso sula testa della stella brasiliana. E' vero, il Psg ha conquistato il poker in patria tra Coupe de France, Supercoppa, Ligue1 e Coppa di Lega ma a livello internazionale tutto è andato per il peggio con Neymar assente per infortunio e il Psg annichilito dal Barcellona in Champions.

Psg solo di passaggio. Per parte della stampa spagnola, la pista Ney,ar-real non si è mai interrotta. Anche in tempi non sospetti, quando si parlava solo del Psg, i Blancos erano sempre presenti dietro le quinte. Insomma, Parigi sarebbe servita solo da ‘cuscinetto' per evitare il passaggio diretto ai rivali storici, per evitare problemi, polemiche e contestazioni.

Gli incontri ‘segreti'. Secondo quanto riportato da "AS", infatti, l'attaccante del Psg e gli emissari del Real si sono già incontrati diverse volte. L'ultima lo scorso 22 marzo a Mangaratiba, ma anche in altre occasioni ci sarebbero stati incontri lontano da occhi indiscreti a Rio De Janeiro.

Il Real dietro le quinte. Dunque, anche in questo periodo di riposo (Neymar sta recuperando da un infortunio al piede) non si sarebbe interrotto il filo conduttore tra Neymar e il Psg visto che il giocatore è un'ossessione per Florentino Perez sin da quando il brasiliano si allenò per due settimane a Madrid per un provino.

Quanto vale Neymar. Si parla anche di cifre: se è vero che Neymar un'estate fa venne pagato dal Psg 222 milioni di euro al Barcellona, adesso il cartellino del giocatore avrebbe avuto comunque un aumento. Si parla di 260 milioni di euro, il prezzo giusto per poter iniziare una trattativa con i francesi.