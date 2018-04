Nuvole nerissime aleggiano sul Paris Saint Germain. Il club della Tour Eiffel potrebbe ritrovarsi a fare i conti ancora una volta con il Fair Play Finanziario e con pesanti sanzioni che potrebbero anche incidere in maniera pesantissima sul futuro, e nelle peggiore delle ipotesi comportare un'esclusione dalle coppe. Il motivo? Alcuni contratti di sponsorizzazione, per una cifra complessiva di 200 milioni di euro, ritenuti sovrastimati.

Perché l'Uefa indaga sul Psg in ottica Fair Play Finanziario

Secondo quanto riportato dal Financial Times, tutto nasce da un'inchiesta partita come prevedibile dopo lo scorso mercato estivo. Quello in cui il Psg ha riscritto la storia del calcio, con l'operazione Neymar ( i 222 milioni della clausola sono stati pagati formalmente dal calciatore che ha ricevuto gli stessi, dalla Qatar Sports Investment, la compagnia di Doha proprietaria del Psg che fa a capo di Nasser Al-Khelaïfi) e quella Mbappé (un prestito secco, con l'obbligo di riscatto fissato pari a 180 milioni di euro). Un doppio colpo piazzato "dribblando" i vincoli del Fair Play Finanziario e dell'Uefa che però inevitabilmente ha voluto vederci chiaro, anche a quanto pare su sollecitazione di diversi top club.

Le sponsorizzazioni del Psg nel mirino

Ecco allora che il massimo organo calcistico continentale si è affidato alla società di consulenza sportiva Octagon, per cercare di avere dati e numeri precisi e indipendenti sui contratti di sponsorizzazione del Psg, per valutare se questi fossero in linea con i normali prezzi imposti dal mercato. E' venuto fuori che le sponsorizzazioni in questione sono state considerate “significativamente sopravvalutati” rispetto al loro reale valore di mercato.

La difesa del club dopo gli acquisti di Neymar e Mbappé

A questo punto il team investigativo dell'Uefa è pronto a riunirsi per valutare nel migliore dei modi i risultati dell'indagine, per poi discutere degli stessi con i vertici del Paris Saint Germain a Nyon. Il club transalpino al momento è tranquillo e pronto a spiegare che sono stati proprio i due colpi di mercato Neymar e Mbappé a dare una spinta notevole alle sponsorizzazione giovando anche sull'appeal del "marchio" Psg a livello internazionale. Una posizione che sarà ribadita anche nell'incontro con i dirigenti dell'organismo calcistico europeo. Nel frattempo ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per far quadrare i conti in bilancio, sia dal punto di vista del mercato (con la possibilità di cedere giocatori) sia da quello di nuove eventuali sponsorizzazioni.

Cosa rischia il Psg per il Fair Play Finanziario

Il rischio di sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario incombe. L'Uefa infatti potrebbe sanzionare nuovamente i Bleus, punendoli anche con l'esclusione dalle competizioni europee. E' questo il provvedimento più pesante previsto dal regolamento che si concretizzerebbe solo nel caso in cui fosse confermata una grave violazione del regolamento economico imposto ai club del panorama calcistico europeo.