In principio fu il polpo Paul, che nel Mondiale del 2010 fu un pronosticatore implacabile, quattro anni fa ci provarono tra gli altri un armadillo, un altro polpo e anche un panda, ma non furono altrettanto bravi. Per i Mondiali di Russia 2018 è stato scelto il gatto Achille, uno di quelli presenti al meraviglioso Hermitage di Sn Pietroburgo, che, come ha spiegato la veterinaria del museo, è stato scelto perché è sordo e per questo ha una maggiore capacità intuitiva. Finora non ha sbagliato mai, stamattina tra Argentina e Nigeria ha scelto le Super Eagles.

Il gatto Achille sceglie la Nigeria. I pronostici del Mondiale russo li fa il gatto Achille, che il giorno prima della gara inaugurale ha cambiato casa e ben prima del match d’esordio ha iniziato ad essere coccolato più del solito. Achille i pronostici li fa in modo semplice. Davanti a sé trova due ciotole, contrassegnate dalle bandiere delle squadre protagoniste e il gatto deve scegliere in quale ciotola mangiare. Quella che sceglie è quella della squadra vincitrice. Stamani tra quella della Nigeria e quella dell’Argentina ha scelto quella delle Super Eagles di Rohr. Cattivo presagio per Messi e compagni che devono solo vincere per qualificarsi per gli ottavi di finale.

I pronostici del gatto Achille. Chiaramente è un gioco e lo splendido gatto bianco Achille non è l’oracolo, ma fin qui non ha mai sbagliato. Achille ha pronosticato le due vittorie della Russia, contro Arabia Saudita e Egitto, erano abbastanza scontate ma le sorprese sono sempre all’ordine del giorno, ha indovinato anche il successo del Brasile contro Costa Rica, prevedibile anch’esso ma risolto con due gol nel recupero. E ha centrato in pieno anche il successo dell’Iran sul Marocco. Adesso ha puntato tutto sulla Nigeria e questa è la prova del nove di Achille, che fa tremare Messi e tutta l’Argentina.