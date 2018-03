Quelli che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018 saranno i Mondiali "del futuro". L'introduzione del Var e della tecnologia in campo, rappresenta una svolta epocale per la storia della competizione iridata. Ma le novità non finiscono certo qui: curiosa quella che riguarda il pallone con cui sarà giocata la prima partita del Mondiale, che arriverà addirittura dallo spazio.

Mondiali 2018, il pallone della partita inaugurale arriverà dallo spazio

Il pallone con cui si giocheranno i primi minuti dei Mondiali in Russia tra pochi mesi, ovvero il Telstar 2018 realizzato da Adidas, inizierà domani un viaggio nello spazio. A riferire il tutto ci ha pensato il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan, che domani notte appunto intraprenderà un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. "Prendiamo il pallone e lo riportiamo per la prima partita", ha confermato Artemyev in alcune dichiarazioni pubblicate dall'agenzia di stampa Interfax.

Quale sarà la prima partita dei Mondiali 2018

A riportare la sfera sulla terra ci penserà poi a maggio il collega russo Anton Shkaplerov, giusto in tempo per la gara inaugurale dei Mondiali 2018 che si disputerà allo stadio Lužniki di Mosca che ospiterà poi anche la finale. La kermesse iridata inizierà il 14 giugno con la sfida tra i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita alle ore 17 italiane. I 22 in campo dunque potranno giocare con un pallone proveniente direttamente dallo spazio, per una situazione davvero curiosa

Il Telstar, nome e caratteristiche del pallone del futuro di Russia 2018

Il Telstar 2018, ovvero il pallone creato da Adidas per i prossimi Mondiali deve il suo nome di "Star della televisione" al fatto di essere stato realizzato in passato per avere maggiore risalto nelle dirette tv in bianco e nero grazie ai suoi 32 pannelli di questi colori contrapposti. E' un prodotto assolutamente innovativo non sono nell'aspetto grafico pixellato, ma anche grazie alla presenza di un chip che rappresenta una novità assoluta. Grazie a questo chip infatti gli utenti possono interagire con il pallone e ottenere una serie di dati, grazie al codice identificativo unico dello stesso. Contenuti e informazioni esclusive dunque che rappresentano un vero e proprio salto nel futuro.