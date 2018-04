La supersfida di Torino con la vittoria, sia pure in extremis, del Napoli ha lasciato scorie importanti nei pressi di Vinovo con la Juve, ora, spalle al muro per quanto riguarda la lotta al titolo. Insomma, i bianconeri, dopo la disfatta di ieri sera, non possono più sbagliare. E questa crescente pressione, specie se si pensa al turno infrasettimanale ed al parziale che vedeva, nel primo tempo di mercoledì scorso, la Juve virtualmente a +9, sta esasperando gli animi nello spogliatoio bianconero con Allegri emblema e portavoce di questo crescente disagio, della rabbia dei suoi.

A fine partita, infatti, l’ex tecnico del Milan difendendo, sia chiaro legittimamente, i suoi ragazzi, da capitano coraggioso, da leader e comandante di un gruppo che ha regalato tanto ai suoi tifosi negli ultimi anni, si è sentito in dovere di chiarire le cose e raccontare la sua verità, sia pure parziale: la ‘Vecchia Signora’ gioca più partite di tutti mentre gli altri tirano i remi in barca, in Europa, già a dicembre. Ma sarà per davvero così?

Juve a +4, ma solo come gare disputate: i bianconeri ‘vincono’ 54 a 50

Questa stagione agonistica, per la sfortuna di entrambe che non hanno avuto vita facile in Europa, vedrà Juve e Napoli terminare l’annata, al netto dei titoli da porre in bacheca (scudetto o Coppa Italia), con solo quattro sfide di differenza a favore dei bianconeri. E sì perché numeri alla mano il Napoli, contando tutte le partite disputate (e da disputare) in questo delicato (e pure esaltante) 2017/18, ha messo insieme, dal preliminare col Nizza alla gara dello ‘Stadium’ di ieri sera, 46 partite con le ultime quattro, da Firenze a Genova con la Samp passando per il ‘San Paolo’ contro Torino e Crotone, ben 50 gare totali.

Un bel numero di match, quasi perfettamente all’interno dei confini della media azzurra di impegni annuali (51,2), che lasciano intendere la voglia degli azzurri, pur con risultati alterni, di combattere su più fronti e cercare di scalfire la supremazia bianconera. Ed anche da questo punto di vista, quello degli appuntamenti stagionali, i napoletani si avvicinano ai piemontesi distanti, specie a causa dell’eliminazione madrilena dalla Champions, solo quattro gare contando le ultime di campionato contro Inter, Bologna, Roma e Verona e la finale di Coppa Italia del 9 maggio prossimo col Milan. Insomma, anche qui, ma con rose di una diversa profondità, il gap si riduce con la banda Allegri, pur falcidiata (come quella campana) dagli infortuni, non così spremuta rispetto all’avversario partenopeo che, giova ricordarlo, conta ben sei titolarissimi oltre i 3.400’ di gioco in stagione a fronte dei soli Pjanic (3.222’) e Higuain (3.576’) lato Juve.

Napoli ‘meglio' della Juve nell’annata 2014/15

Negli ultimi cinque anni però, c’è stata anche una stagione, quella 2014/15 nella quale il Napoli, allenato da Benitez e imbevuto dalla filosofia internazionale (e internazionalizzante) dello spagnolo, ha sorpassato la ‘Vecchia Signora’ per gare complessive giocate. E sì perché in quella precisa annata, la prima da allenatore bianconero di Allegri, il collettivo campano, fra i disastrosi preliminari di Champions con l’Athletic Bilbao alla sfortunata semifinale europea contro il Dnipro all’ NSK Olimpisky di Kiev fino alla magica notte di Doha, dove Koulibaly e compagni superarono ai rigori proprio i bianconeri per la Supercoppa Italiana, ha racimolato qualcosa come ben 59 sfide totali fatte di 29 successi, 15 pareggi ed altrettante sconfitte. Due gare in più rispetto alla Juventus, poi vincitrice del campionato e beffata in finale di Champions League a Berlino dal Barcellona, con un record di incontri a referto, finora, intatto.

in foto: i dati delle spese di mercato degli ultimi sette anni secondo Transfermarkt.it

Media di 3,8 gare in più per la ‘Vecchia Signora' ma sul mercato la differenza si fa sentire: 244 milioni di euro

La differenza, quindi, andando sempre a spulciare gli annali del football di questi cinque anni di eterna lotta, di eterna bagarre fra Juventus e Napoli nel corso del tempo si è vieppiù assottigliata con i campani bravi, con budget ed investimenti decisamente inferiori, ad avvicinarsi al solito fitto calendario bianconero. E se nelle stagioni 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 i campioni d’Italia hanno battuto da questo punto di vista gli avversari azzurri con, rispettivamente, sei, quattro, sette e quattro gare in più rispetto (1.710’ complessivi di surplus) alle formazioni di Benitez prima e Sarri poi, lo hanno fatto con due elementi che aiutano, e pure tanto, ad affrontare impegni così fitti: budget importanti e, di conseguenza, rose piuttosto ampie. Basti pensare che, pur dovendo affrontare una media di 3,8 gare in più del Napoli, la Juventus, in questi cinque anni, ha investito, per il mercato in entrata, qualcosa come 588,65 milioni di euro, ben 244,4 milioni in più rispetto al Patron De Laurentiis, mettendo a disposizione dei propri allenatori ‘roster’ profondi, validi e piuttosto attrezzati alla bisogna.

Infine, a dimostrazione della forza ma anche dell’ampio bacino di risorse umane a cui attingere nei momenti di stanchezza e di difficoltà, la Juventus ha, nel corso di questo lustro, goduto di una formazione, per parlare solo dei valori di mercato delle edizioni annuali delle due compagini, con una media di ‘market value’ superiore, stagione per stagione, di 121,55 milioni di euro. Insomma, più gare delle altre sì, ma di poco e con un vasto, vastissimo giacimento di forze che nessuno in Italia è in grado di poter esibire e poi sfruttare.

Stagione per stagione, il confronto fra Juventus e Napoli