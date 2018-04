Il tecnico della Juventus, Allegri, sbotta in conferenza stampa e difende la propria squadra dalle critiche arrivate dopo la sconfitta in casa contro il Napoli. Il gol segnato da Koulibaly nel finale ha assottigliato le distanze in classifica e portato gli azzurri a -1 dalla vetta quando mancano 4 giornate alla fine del campionato. Il calendario dice l'assegnazione dello scudetto si assegnerà in trasferta: da un lato i bianconeri che saranno impegnati sui campi di Inter e Roma (entrambe a caccia di un posto in Champions), dall'altro i partenopei che renderanno visita alla Fiorentina e alla Sampdoria (che sperano ancora nella qualificazione all'Europa League).

Sarà una lotta serrata, un finale thrilling bellissimo rispetto a quanti credevano che il +9 della ‘vecchia signora' fosse una sentenza per la stagione e per la conquista del settimo titolo consecutivo in Italia. Una partita a scacchi da condurre fino all'ultima mossa con Sarri che domenica sera l'ha messo in un angolo, costringendo il ‘re all'arrocco'. Come hanno interpretato il match? Come e perché il rivale toscano è riuscito ad avere la meglio? Allegri rigioca la partita d'andata: densità nel corridoio centrale, alza Pjanic perché vada a prendere Jorginho – che pure tocca più di 100 palloni – fa defluire il gioco del Napoli sulle fasce, annulla l'effetto dei triangoli continui. Non basta e per cinque buone ragioni. Eccole.