Sarà un Mondiale tutto da seguire, entusiasmante, ricco di sorprese, gol impossibili e calciatori da scoprire e che sicuramente sfrutteranno al meglio la vetrina di Russia 2018 per mettersi in luce. Da Cristiano Ronaldo a Messi, passando per i vari Dybala e Higuain, senza dimenticare anche i vari Hazard, Diego Costa e Neymar, questo Mondiale sarà anche l’occasione per i tanti Under 21 di consacrarsi al meglio e spiccare il volo nel grande calcio e prendere le veci di questi top player assoluti. Abbiamo allora voluto mettere in evidenza la stagione di 5 dei più forti Under 21 presenti ad oggi nei 5 massimi campionati europei in cui abbiamo inserito anche una sorpresa assoluta della difesa lanciato dal Tottenham di Pochettino.

Nella top 5 speciale che abbiamo voluto evidenziare, ovviamente non potevano mancare i ‘gemelli del gol’ delle due squadre di Manchester e un promettente centrocampista sudamericano di proprietà della Juventus, oggi più che mai sotto l’occhio vigile degli addetti ai lavori. Scopriamo insieme, nei numeri, qual è stata la loro stagione.

Mbappè il più atteso ai Mondiali con la Francia

Classe 1998, 19 anni e nessuna paura di confrontarsi con i tanti campioni del Psg dove si è trasferito dal Monaco lo scorso anno dopo un trasferimento record di quasi 145 milioni a fronte di un anticipo di 120. Kylian Mbappé si è indubbiamente confermato come uno dei migliori giovani giocatori del mondo con le sue esibizioni al Paris Saint-Germain in questo periodo. Il peso del trasferimento milionario nella sua città natale a volte ha frenato le prestazioni del 19enne, ma il bilancio di 13 goal in 27 presenze in campionato è stato un grande risultato, in particolare tenendo conto che ha realizzato 4 goal in 8 presenze in Champions League.

in foto: Carriera e rendimento stagionale del bomber del Psg (Transfermarkt)

Una stagione comunque importante in coppia con Neymar e Cavani in un tridente da sogno che però non è mai riuscito a sfondare in Europa vincendo qualcosa di importante in Champions. Oggi, con la sua Francia, in una Nazionale con Griezmann e Pogba, avrà l’opportunità di far capire a tutti il suo enorme valore. Quotazione attuale? Ben 120 milioni di euro, assolutamente in linea con la sua crescita costante.

L’eterna promessa dell’Inghilterra è Rashford

Diciamolo pure serenamente, l’Inghilterra, dopo Alan Shearer e per certi versi Owen, dagli anni ’90 ad oggi, non è mai stata in grado di tirar fuori bomber di un certo livello che potessero poi garantire alla Nazionale quel quantitativo di gol sufficiente per poter andare più avanti possibile nelle competizioni internazionali. Certo, ovviamente non ci siamo dimenticati di Rooney, che però non è stato capace di farsi valere e di imporsi in Nazionale come faceva nei primi anni allo United. E allora ecco che in questo Mondiale 2018, Soutghate, oltre alla stella Kane, potrà contare anche sul talento forse migliore di questi ultimi anni tirati fuori dalla Premier League: stiamo parlando ovviamente di Marcus Rashford.

Eterna promessa del calcio inglese, cresciuto proprio nel vivaio dello United, quest’anno con Mourinho ha totalizzato 52 presenze totali tra Premier, Champions e coppa Nazionali, realizzando la bellezza di 13 gol e 9 assist. Non male per uno che a 20 anni ha una gran voglia di dimostrare il suo enorme valore con la velocità di gamba che lo contraddistingue e l’istinto da goleador che ha nel sangue. Quella 2017/2018, è stata la sua prima migliore stagione dal punto di vista realizzativo e Russia 2018 potrebbe essere la ciliegina sulla torta per l’esplosione definitiva.

Gabriel Jesus: il fenomeno brasiliano del City

La foto di lui, per strada, che puliva auto e sembrava uno dei tanti bimbi sfortunati raccontati nei tanti, troppi dossier sul disagio sociale dei minori in Brasile, ha fatto il giro del mondo. Era il 2014 e proprio nel suo Paese si giocavano i Mondiali casalinghi della Nazionale carioca. Oggi, a distanza di 4 anni, la vita di Gabriel Jesus è cambiata del tutto. Il passaggio al Palmeiras dal 2015 al 2016 e poi l’arrivo del Manchester City che con 32 milioni di euro l’ha portato con sé in Premier puntando su questo fenomeno brasiliano classe 1997.

Primi 7 gol in campionato nella prima annata e 17 in quella 2017/2018, sono stati apprezzati al meglio da Guardiola che con Aguero e De Bruyne è riuscito a costruire una squadra quasi perfetta, senza considerare il talento tedesco Sanè. Un rendimento il suo, che non ha lasciato indifferente il ct della Nazionale brasiliana che ovviamente, ha premiato la sua grande crescita con la convocazione a Russia 2018. Dal lavaggio delle strade di 4 anni prima a protagonista in campo del suo Brasile. Una delle storie più belle per uno dei più grandi talenti del calcio mondiale che ad oggi vale già ben 80 milioni di euro.

Che bella sorpresa questo Devinson Sanchez

Probabilmente soltanto chi segue veramente con attenzione la Premier League si sarà accorto della potenza, l’intelligenza tattica e il temperamento in campo di questo ragazzo che quest’anno, con il Tottenham, è stato maggiormente valorizzato da Pochettino e lanciato in campo con ottimi risultati. Lui è Devinson Sanchez, un classe 1996 colombiano che con la Nazionale di James Rodriguez e Cuadrado sarà grande protagonista al Mondiale.

in foto: Il profilo di Sanchez (Transfermarkt)

Arrivato un anno fa dall’Ajax per 40 milioni di euro, il centrale difensivo degli ‘Spurs’ si è subito guadagnato la fiducia del tecnico argentino e dei tifosi giocando con una personalità incredibile ogni partita, anche in Champions dove contro la Juventus abbiamo potuto osservarlo più da vicino. Per lui, in questa stagione, la soddisfazione di aver giocato praticamente tutte le gare in Premier League, ben 31 e 8 in Champions, realizzando anche un gol nei preliminari contro nel 2-2 casalingo contro il Nizza. Oggi con la Colombia, sarà uno dei punti di forza della Nazionale sudamericana pronta a sorprendere ancora.

La Juventus si coccola il suo gioiello Bentancur

Dopo tanta Premier e solo un briciolo di Ligue 1 francese con Mbappè, ecco che a concludere la top 5 dei maggiori talenti Under 21 che saranno presenti al Mondiale, non potevamo non menzionare Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus, protagonista di una stagione ‘in attesa’, con Allegri che l’ha utilizzato in maniera metodica e centellinata, dimostrando comunque di avere grande fiducia in lui utilizzandolo anche ad inizio stagione, subito, da titolare, al ‘Camp Nou’, contro il Barcellona, oggi sarà uno dei tanti talenti emergenti dal buon ricambio generazionale dell’Uruguay di Tabarez.

Cresciuto nel Boca Juniros e rientrato ai bianconeri in una mega trattativa che coinvolse Carlos Tavez, di ritorno in Argentina qualche anno fa, Bentancur è stato protagonista di una stagione in cui ha totalizzato solo 20 presenze in Serie A, di cui 4 da titolare e 5 in Champions compreso lo 0-3 casalingo subito contro il terribile Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Per lui, il cui valore di mercato oggi è salito a quota 12,5 milioni di euro, il Mondiale sarà dunque anche la possibilità di dimostrare alla Juventus che potrà contare su di lui, magari partendo già da titolare nello scacchiere tattico di Allegri in vista della prossima stagione e farsi notare per le enormi qualità tecniche e di posizione in campo che da sempre l’hanno contraddistinto.