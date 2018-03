Il Milan che subiva gol con una facilità impressionante nella prima parte di stagione è ormai un lontano ricordo. Con l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso, la squadra rossonera ha alzato un vero e proprio muro nel suo reparto arretrato. E la vittoria ai rigori nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio ha confermato l'eccezionale rendimento di un pacchetto difensivo che ora nell'ultimo atto della competizione dovrà vedersela con i campioni in carica della Juventus.

Milan, zero gol subiti in Coppa Italia.

Contro la Lazio il Milan ha chiuso il match sullo 0-0 prima di vincere la lotteria dei rigori proprio grazie al gol di un difensore, ovvero Alessio Romagnoli. Un rendimento eccezionale per la difesa rossonera che in Coppa Italia non ha ancora subito un gol. Anche nelle partite precedenti infatti contro Verona e Inter, la porta della squadra di Gattuso è rimasta imbattuta. E ora in finale intrigante confronto con la Juventus, ovvero l'altra compagine che non ha ancora subito reti.

Da quando il Milan non subisce un gol.

E il rendimento del Milan in Coppa Italia rispetta quanto visto anche in Serie A per una squadra che ha una striscia positiva di 13 risultati utili consecutivi, considerando tutte le competizioni. Una squadra che fa della difesa il suo punto di forza visto che non subisce reti da ben 584′, ovvero da Udinese-Milan 1-1 dello scorso 4 febbraio con l'autorete di Donnarumma. 6 clean sheet consecutivi per un Milan che ora dovrà vedersela contro l'Inter, in un derby che si preannuncia incandescente

Bonucci-Romagnoli, coppia super per la difesa del Milan.

Le battute sulla sua capacità di "spostare gli equilibri" sono ormai un lontano ricordo per Leonardo Bonucci. Il capitano ha ritrovato forma e concentrazione, formando con Romagnoli una coppia ben assortita. Basti pensare infatti che nelle ultime 13 partite senza sconfitte, i due hanno giocato sempre, eccezion fatta per il ritorno della sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, con Gattuso che ha concesso spazio a Zapata al posto dell'ex bianconero. E quest'ultimo è pronto ad un finale di stagione in crescendo, con nel mirino il 9 maggio quando a Roma affronterà in finale di Coppa Italia, la Juventus e dunque il suo passato.