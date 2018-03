Juventus-Milan, sarà la finale della Coppa Italia 2017/2018, replay dell'edizione 2015/2016. Le semifinali di ritorno della Tim Cup hanno emesso il loro verdetto con i bianconeri che hanno avuto la meglio sull'Atalanta, e il Milan che è riuscito a superare in una gara tiratissima ai rigori la Lazio. Può partire dunque il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia che si disputerà il prossimo 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, con l'orario che sarà definito nei prossimi giorni.

Quando dove si disputerà la finale della Coppa Italia 2017/2018.

E' già stata definita la data per la finale della Coppa Italia 2017/2018 che si disputerà mercoledì 9 maggio. L'ultimo atto della Tim Cup dunque Juventus-Milan, si disputerà in anticipo rispetto a Juventus-Lazio, ovvero la finale della scorsa stagione che si giocò il 17 maggio. Il motivo è legato ai Mondiali che si disputeranno in Russia nella prossima estate: in questo modo i nazionali impegnati potranno non arrivare a fine maggio con tante partite ravvicinate nelle gambe La sede della partita sarà, ancora una volta, lo Stadio Olimpico di Roma. Mentre è da definire ancora l'orario del match che potrebbe essere alle 21.

Dove sarà trasmessa la finale della Coppa Italia.

Gli appassionati di calcio italiani e i tifosi delle due finaliste, avranno la possibilità di assistere alla partita in tv. Come sempre Juventus-Milan, finale della Coppa Italia 2017/2018 sarà trasmessa in esclusiva e ovviamente in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming grazie all'app RaiPlay che permetterà la trasmissione del match anche sui dispositivi portatili.

Coppa Italia, Juventus a caccia del record di vittorie.

In caso di vittoria nella finale, la Juventus metterebbe in bacheca la 4a Coppa Italia consecutiva. Un risultato eccezionale per i bianconeri che conquisterebbero un vero e proprio record nei top 5 campionati europei: solo l'Athletic Bilbao è riuscito dal 1930 al 1933 a vincere 4 edizioni di fila della Copa del Rey, con la Juve che potrebbe ritrovarsi a condividere questo riconoscimento con Psg e Barcellona, in corsa per il poker. Per la squadra di Allegri, in caso di vittoria si tratterebbe del 13° trofeo che permetterebbe di staccare nell'albo d'oro la seconda Roma fermatasi a 9 trofei. Per il Milan si tratterà della 14a finale, 5 finora quelle vinte.

I precedenti di Juventus-Milan.

L'ultimo precedente tra Juventus e Milan risale al 2015/2016 con i bianconeri che ebbero la meglio solo ai supplementari con il punteggio di 1-0. Nel 1989/1990 quando la finale prevedeva ancora andata e ritorno, ad avere la meglio fu ancora la squadra di casa che si arrese invece ai rigori nel 1971/1972. Il primo faccia a faccia nel 1941/1942 e sorrise alla Vecchia Signora.