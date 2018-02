Lo sceicco Mansour, il più ricco proprietario di una società di calcio, ha messo a disposizione di Pep Guardiola una corazzata. Il proprietario dei Citizens ha speso milioni su milioni per rendere il City una delle formazioni più competitive del continente e ci è riuscito alla luce dei risultati stagionali eccezionali di Aguero e compagni. E in questa stagione la formazione inglese, in corsa ancora per tutti gli obiettivi, con la Premier già praticamente in cascina, potrebbe raccogliere i frutti di questi investimenti.

Il Manchester City è la squadra più costosa della storia del calcio.

Secondo le analisi del CIES, ovvero l'osservatorio sul calcio, il Manchester City è la squadra più costosa della storia del pallone prendendo in considerazione i dati sui migliori cinque campionati europei, ovvero Premier, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Fino all'ultimo acquisto sul mercato nella recente sessione invernale di mercato Laporte, la società inglese ha investito in sede di trattative la bellezza di 878 milioni di euro.

City squadra più costosa di Paris Saint Germain e United. Spagnole fuori dal podio.

Le spese folli del City sul calciomercato secondo lo studio del CIES hanno superato quelle del Paris Saint Germain, seppur "di misura". Nonostante gli affari Neymar-Mbappé i transalpini hanno speso per la squadra di Emery 805 milioni. Non è bastato dunque al Psg superare la soglia degli 800 milioni, al contrario della terza squadra più costosa Manchester United, con 747 milioni.

E le italiane? La più costosa è la Juventus. Solo 204 milioni per il super Napoli.

Nettamente staccate rispetto alle prime 3 le italiane che non possono contare sulle risorse eccezionali dei top club stranieri. La rosa più costosa è quella della Juventus con 448 milioni di euro. A seguire nell'ordine Milan (305 milioni), Roma (262), Inter (217) e Napoli (204). Un dato quello del Napoli che esalta ulteriormente il rendimento eccezionale della formazione di Sarri, capolista in Serie A e capace di un rendimento super, seconda in Europa per media punti solo al City.