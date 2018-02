Il 1° settembre del 2008 la storia del Manchester City è cambiata per sempre. Il principe degli Emirati Arabi Mansour bin Zayd Al Nahyan, figlio del defunto Zayed bin Sultan Al Nahyan (presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 1971 al 2004) ha acquistato il club inglese, rendendolo, a suon di investimenti eccezionali, uno dei top club mondiali. Un personaggio intrigante lo Sceicco Mansour, che può essere considerato al momento il più ricco proprietario di una squadra di calcio del mondo, con un patrimonio personale di 17 miliardi di sterline (più di 19 miliardi di euro).

Chi è il ricchissimo sceicco Mansour.

Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān classe 1970 è il fratellastro dell'attuale presidente degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed Al Nahayan, e oltre ad essere dunque membro della famiglia regnante ricopre la carica di vice primo ministro e quella di ministro degli affari presidenziali. Il suo patrimonio attuale è di più di 19 miliardi di euro, che ha accumulato soprattutto grazie al petrolio e al lavoro della sua società la International Petroleum Investment Company

Gli investimenti milionari nel calcio e non solo dello sceicco degli Emirati Arabi.

Il Manchester City non è l'unico giocattolo dello sceicco Mansour che, come evidenziato dal Sun gestisce corse di cavalli, possiede un parco di auto di lusso impressionante e può contare su un mega yacht del valore di circa 450 milioni di euro che ha prestato alla star di Hollywood Leonardo Di Caprio. Il magnate ha diversificato le sue attività, con un occhio sempre rivolto al futuro come confermato dalla sua partecipazione negli investimenti nella costruzione di navi spaziali con Richard Branson della Virgin Galactic.

Manchester City, New York e Melbourne, Mansour fa la voce grossa nel calcio.

Il miliardario nel 2008 ha deciso di fare il suo ingresso in grande stile nel mondo del calcio. Con la sua Abu Dhabi United Group ha acquistato per quasi 240 milioni di euro il Manchester City con la volontà di farne uno dei club più forti del mondo. Colpi di mercato a ripetizione, sempre però con un occhio anche alla cessioni con la dimostrazione di una grande lungimiranza anche nella gestione della società. Non contento Mansour ha poi nel 2013 comprato una seconda squadra negli Stati Unita a New York, portandovi Lampard, David Villa e Pirlo e poi una terza in Australia, il Melbourne City F.C. Non bisogna dimenticare poi che anche l' Al-Jazira SCC, squadra che ha recentemente affrontato il Real nel Mondiale per Club è di proprietà dello sceicco.

Il super Yacht di Mansour prestato a Leonardo Di Caprio.

Il calcio è solo una delle passioni di Mansur, grande appassionato anche di barche. Di sua proprietà, il quinto più grande superyacht al mondo il Topaz. Una nave di quasi 150 metri, costruita in Germania e progettata da Tim Heywood nel 2012. 8 piani, 3 piscine, palestra, idromassaggio e persino un cinema per stregare addirittura Leonardo Di Caprio, la star di Hollywood che lo ha chiesto in prestito a Mansur nel 2014. Per capire il valore del mezzo basti pensare che un pieno di carburante effettuato di recente è costato al ricchissimo patron del City circa 430mila euro (così è riuscito a riempire il serbatoio da 730mila litri)

La passione per le auto dello sceicco.

E poi ci sono le auto, e che auto. Mansour ha una partecipazione del 5% nelle quote della Ferrari. Anche grazie a lui, e all'investimento da 101 milioni di euro la Formula 1 è approdata negli Emirati Arabi Uniti. Quota del 9.1% anche nella Daimler AG, proprietaria della Mercedes per un Mansour che possiede un parco auto impressionante impreziosito da una Ferrari, modello Enzo, una Mercedes SLR-McLaren, una Lamborghini Reventon, una Porsche 911 GT1 e diverse Bugatti.

The Emirates Palace, l'hotel a 7 stelle di Mansour.

Per non parlare delle proprietà di lusso sparse per tutto il globo. In Spagna, vicino al villaggio di Valencia de las Torres possiede una sontuosa villa del valore di 50 milioni, oltre a diversi super Hotel. The Emirates Palace viene considerato come l'unico albergo a 7 stelle del mondo: 394 camere, tra cui 92 suite e 22 abiti residenziali, che sono per lo più arredate in oro e marmo. La sua apertura è costata circa 3 milioni di euro. Nella struttura è stata girata una scena di Fast and Furious 7.

in foto: The Emirates Palace (foto Twitter)

Mansour e un patrimonio di famiglia di 630 miliardi.

Non male dunque per un uomo che può guardare con ottimismo al suo futuro. Già perché se il suo patrimonio attuale è di circa 19 miliardi di euro, in futuro potrebbe aumentare in maniera esponenziale. La ricchezza della sua famiglia è stimata intorno ai 630 miliardi di euro, una somma che dovrà dividere in futuro con i 5 fratelli. Numeri che non possono che far sorridere non solo le sue due mogli e i 6 figli, ma anche i tifosi del City che stravedono per il loro patron che ha cambiato la storia del club inglese.