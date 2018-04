Erano anni che il campionato di Serie A non ci regalava un finale di stagione così incerto. In vetta, nella zona europea e in coda alla classifica, tutto è ancora da decidere e nemmeno le sfide dell'ultimo turno infrasettimanale hanno regalato certezze e verdetti ai tifosi italiani. Il testa a testa più appassionante è ovviamente quello per lo scudetto. Se fino a qualche giorno fa sembrava aver preso una piega definitiva, ora la faccenda tra Juventus e Napoli è invece tutt'altro che chiusa.

Merito del Crotone, capace di fermare i campioni d'Italia sul pareggio, e di un Napoli che è riuscito a ribaltare il match con l'Udinese e a tornare sotto per la volata finale. A pochi giorni dallo scontro diretto dell'Allianz Stadium, la squadra di Sarri ha dunque rosicchiato due punti alla vecchia signora e si è riportata a -4 dalla vetta della classifica. Il verdetto della partita di Torino avrà evidentemente il suo peso specifico, ma Allegri e Sarri dovranno fare attenzione anche alle altre quattro giornate rimanenti.

Il calendario della Juventus

Tre in casa e due fuori. Il tecnico bianconero parte con i favori del pronostico non solo perché ha lo scontro diretto a Torino, ma anche perché avrà un turno casalingo in più rispetto ai partenopei. Allegri non potrà però riposare tranquillo. Dopo la gara con il Napoli, la Juventus avrà infatti la trasferta a Milano con l'Inter e il Bologna in casa prima dell'ultima grande fatica del campionato: il viaggio a Roma per i novanta minuti con De Rossi e compagni. Nei piani del club campione d'Italia, l'ultimo turno casalingo con il Verona dovrebbe servire per organizzare la festa tricolore.

34a giornata, Domenica 22 aprile, ore 20.45: Juventus-Napoli

35a giornata, Sabato 28 aprile, ore 20.45: Inter-Juventus

36a giornata, Sabato 5 maggio, ore 20.45: Juventus-Bologna

37a giornata, Domenica 13 maggio, ore 15.00: Roma-Juventus

38a giornata, Domenica 20 maggio, ore 20.45: Juventus-Verona

Il calendario del Napoli

Sulla carta Sarri ha un calendario che pare più agevole. Dopo il viaggio a Torino, il Napoli dovrà affrontare un'altra trasferta insidiosa: quella del Franchi contro la Fiorentina. Contro una squadra in piena corsa per centrare un posto in Europa League, l'undici azzurro dovrà fare particolare attenzione. Così come dovrà prendere con le pinze le successive tre giornate, che vedono i napoletani giocare in casa con il Toro, andare a Genova per affrontare la Sampdoria e chiudere il campionato al San Paolo contro il Crotone.