La Juventus ha pareggiato a Crotone per 1-1 e ha perso i due punti che aveva guadagnato domenica scorsa sul Napoli: domenica all'Allianz Stadium arriveranno proprio gli azzurri e il big match scudetto assume tutto un altro sapore. Massimiliano Allegri, tecnico della squadra campione d'Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai e ha analizzato la gara dei suo ragazzi all'Ezio Scida di Crotone. Secondo l'allenatore livornese la sua squadra ha commesso troppi errori tecnici nei 90′ contro i ragazzi di Walter Zenga e non ha nessun problema ad ammetterlo: "Abbiamo pagato un po’ tutto, soprattutto la serata storta. Dobbiamo pensare allo scontro diretto: volevamo arrivarci a +4 e ci siamo riusciti".

Allegri: Dobbiamo preparare lo scontro diretto

In vista di domenica, giorno del match che potrebbe indirizzare il titolo, il vantaggio non è più rassicurante come prima della sfida di Crotone: "Il Napoli sta facendo grandissime cose, la Juventus non è da meno. Ora non possiamo farci nulla, non possiamo cambiare il risultato. Ora dobbiamo preparare lo scontro diretto".

Allegri: Abbiamo sbagliato partita

Non è stata una gara semplice per la Juve in terra calabrese: verso la fine della prima frazione Massimiliano Allegri è andato su tutte le furie. Il tecnico livornese ha sbraitato nei confronti dei suoi, poi ha tirato un pugno alla panchina, secondo quanto riportato da Sky Sport, e la sua agitazione era evidente: "Abbiamo sbagliato partita, sapevamo che eravamo su un campo difficile. Non è mai semplice giocare qui". A chi gli chiede di Higuain e Dybala l'allenatore campione in carica afferma: "Credo che tutta la squadra non abbia fatto bene. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Ora siamo a +4".

Allegri: Il campionato si decide all'ultima gara

Infine si è parlato delle possibili scorie dopo la gara di Madrid che ha tenuto banco in casa bianconera ma Allegri ha messo da parte questa ipotesi senza se e senza ma: "Assolutamente, la reazione c'è stata con la Sampdoria. Il campionato si deciderà all’ultima giornata".