Sono tanti i ct che vorrebbero avere i dubbi del brasiliano Tite in vista dei prossimi Mondiali. Il tecnico della Seleçao se ha già le idee chiare sullo "zoccolo duro" del gruppo verdeoro che dovrà partire per Russia 2018, deve fare i conti con una serie di ballottaggi che dovrà necessariamente risolvere per stilare la lista dei 23 convocati della nazionale brasiliana. Al momento sono 9 i calciatori già sicuri del posto, e tra questi c'è anche quel Neymar alle prese con il recupero dall'infortunio alla caviglia. Ma guai a parlare di "Mondiale a rischio" in Brasile per O'Ney, stella più brillante di una squadra che si candida alla vittoria finale per cancellare le delusioni della rassegna iridata giocata in casa.

Brasile, ecco i giocatori che saranno titolari ai Mondiali. Neymar compreso

Non ci sono dubbi dunque su chi tra le stelle brasiliane prenderà parte ai prossimi Mondiali. Già da tempo il commissario tecnico Tite ha chiarito quali sono i 9 calciatori già sicuri del loro posto in Russia, ovvero Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho e Gabriel Jesus. Senza dimenticare ovviamente Neymar che dovrebbe rientrare proprio in tempo per disputare la prima partita della Seleçao, contro la Svizzera (le altre due squadre del gruppo E sono Costa Rica e Serbia) in programma il 17 giugno. Per non correre rischi O'Ney dovrebbe saltare tutto il finale di stagione con il Psg.

I dubbi del ct del Brasile Tite

Se 9 dunque sono praticamente certi, bisognerà sceglierne altri 14 per la lista ufficiale di 23 giocatori. Il Ct del Brasile ha parlato così dei suoi dubbi che riguardano soprattutto difesa e centrocampo: "Ci sono 14 o 15 giocatori che lottano per il posto. Fernandinho, Willian, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda: è inutile nascondersi – le parole di Tite riportate da PremiumSport – Giocano molto nei club e nella squadra nazionale. E ci sono altri che cercano spazio e scalpitano ma richiederò sempre migliori prestazioni".

Marquinhos-Thiago Silva, ballottaggio del Brasile per la difesa dei Mondiali

In difesa il ballottaggio riguarda i due compagni del Psg Thiago Silva e Marquinhos. L'esperienza dell'ex Milan, o la "freschezza" dell'ex Roma? Questo il dubbio principale di Tite che sembra intenzionato a schierare da titolare Miranda, con al suo fianco uno dei due bleus. Inizialmente in pole sembrava esserci il più giovane dei due, che però ha perso terreno a causa di qualche problema fisico di troppo. Una situazione che inevitabilmente ha permesso a Thiago Silva di mettersi in mostra sfoderando due ottime prove nelle uscite amichevoli con Russia e Germania. I dubbi del ct sono tutt'altro che semplici da sciogliere: "Chiudi gli occhi e hai uno migliore dell'altro. Una ciocca di capelli potrebbe decidere"

in foto: Il confronto tra Thiago Silva e Marquinhos (foto Whoscored.com)

Chi sono i centrocampisti in lizza per un posto nella Seleçao per Russia 2018

Capitolo centrocampo. Casemiro, Paulinho e Coutinho non si toccano per Tite che dovrà scegliere uno tra Willian e Fernandinho, senza dimenticare Renato Augusto che in Cina però è finito un po' nel dimenticatoio. Caratteristiche tecniche molto diverse per i due calciatori: se il trequartista del Chelsea, può offrire più soluzioni tecniche, e aumentare la propensione offensiva della squadra, il calciatore del City potrebbe tornare utile anche in fase di contenimento. Bisognerà capire quale sarà l'alchimia giusta, anche alla luce della convivenza con le altre pedine della mediana. Saranno mesi di riflessioni per il ct del Brasile e inevitabilmente di scelte, anche dolorose.