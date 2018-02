Il countdown per l'inizio del Mondiale che si terrà in Russia e che vedrà, per la prima volta dopo 60 anni, l'Italia assente è cominciato. Tra le grandi favorite c'è il Brasile, dominatore del girone di qualificazione sudamericano, e che sembra aver risolto qualche problema di ricambio generazionale che era stato messo in luce nelle ultime due edizioni della Copa America.

La Seleção ha cambiato marcia dall'arrivo di Tite e così ha lasciato solo le briciole alle pretendenti del girone dell'America Latina: Uruguay a -10, Argentina a -13 e Colombia a -14. In vista della competizione intercontinentale la squadra più vincente del titolo mondiale è di nuovo tra le favorite grazie proprio grazie alla mano del nuovo DT: grande organizzazione difensiva e calciatori importanti nella fase offensiva che riescono a creare la superiorità numerica dalla metà campo in sù.

Tite ne svela 15 per il Mondiale: ci sono Alisson e Miranda.

Il commissario tecnico Tite ha rilasciato un'interessante intervista a UOL Esporte dove ha annunciato i nomi di 15 dei convocati verdeoro e tra questi sono presenti gli ‘italiani' Alisson della Roma e Miranda dell'Inter. Resta l'attesa dunque per sapere anche chi saranno gli altri otto giocatori che chiuderanno la lista dei 23

Saranno sicuramenti quelli che di solito fanno parte dell'undici titolare (Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus) più Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Firmino.

Brasile e Germania favorite per i bookmakers.

La Germania è la favorita dei Mondiali di Russia: a dirlo sono i bookmakers e secondo Snai e William Hill puntare sugli uomini di Joachim Loew per il bis iridato paga 5,50 volte la posta. È la quota minore tra tutte le 32 squadre qualificate per la fase finale. Al secondo posto c'è il Brasile che viene pagato 6,00 volte la posta. Francia e Spagna outsiders di lusso.