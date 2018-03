Il Brasile si è preso una piccola rivincita e ha battuto a domicilio la Germania campione del mondo. Eppure in casa verdeoro, la preoccupazione per le condizioni di Neymar continua a tener banco tra i tifosi: angosciati dal non poter vedere in campo al 100% il giocatore del Paris Saint-Germain, nel prossimo mondiale russo. A poco più di due mesi e mezzo dal fischio d'inizio, il campione della Selecao ha ancora il piede destro gonfio, dopo la frattura al quinto metatarso subita nel match contro il Marsiglia e la successiva operazione.

L'attaccante brasiliano, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra l'andamento della sua riabilitazione, nel quale è ancora ben evidente il gonfiore al piede e alla caviglia. Operato dal chirurgo Rodrigo Lasmar, medico della Seleçao (affiancato dal francese Gérard Saillant, famoso per aver operato il ginocchio dell'ex-attaccante Ronaldo), Neymar sta dunque procedendo nel suo recupero più lentamente del previsto.

L'ansia del commissario tecnico Tite

Blindato nella sua lussuosa villa di Mangaritiba, una località balneare a circa 100 km da Rio de Janeiro, l'ex talento di Santos e Barcellona, ha così rovinato la serata al commissario tecnico Tite: anch'egli preoccupato per la piena riabilitazione della sua stella più luminosa. Oltre allo staff della nazionale brasiliana, anche dalle parti di Parigi c'è il forte sospetto che Neymar non possa tornare in condizione per poter recitare un ruolo da protagonista in Russia.

Il prossimo controllo medico, programmato per la metà di aprile, sarà quindi fondamentale per capire i tempi di recupero dell'attaccante parigino. "Il suo infortunio? È qualcosa che dobbiamo accettare – ha spiegato a France Football, l'ex stella della Selecao, Roberto Carlos – In Brasile siamo credenti e pensiamo che questo tipo di cose non accadano per caso. Ritengo che d’ora in poi Neymar si concentrerà più sul lavoro ed avrà più cura di se stesso".