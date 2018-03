Deve essere dura star fuori nel momento cruciale della stagione. Più ancora quando sai che la tua squadra sta per essere eliminata dalla Champions e avrebbe bisogno di te in mezzo al campo per tentare l'impresa. Contro il Real Madrid Neymar non ci sarà: un infortunio alla caviglia, con tanto di lesione del quinto metatarso del piede destro a rendere più grave le sue condizioni, lo ha messo ko nel momento peggiore, sbagliato. Il posto poteva essere quello giusto (il Santiago Bernabeu), la sorte ha voluto che a pochi mesi dal Mondiale in Russia fosse costretto a finire sotto i ferri.

E così, tra i mugugni del tecnico Emery e il benestare della società, la stessa sudamericana ha fatto i bagagli ed è volata in Brasile, a Belo Horizonte, per ricoverarsi e subire l'intervento che dovrà rimetterlo in sesto e, una volta superata la riabilitazione, consegnarlo alla Seleçao per l'avventura in Russia. Ce la farà? Sembra di sì. In quali condizioni fisiche vi arriverà è altro discorso. Al momento ciò che più conta è la sua guarigione. Tutto deve essere perfetto: sarà (anche) per questo che all'ospedale ‘Mater Dei' dove attualmente si trova il calciatore è stata riservata un'intera ala al giocatore e alla sua famiglia.

Circa dieci persone gli saranno affianco, compresa la storica fidanzata Bruna Marquezine che ha postato su Instagram una foto emblematica: Neymar è sulla sedia a rotelle, lei è seduta sulle sue gambe, lo accarezza, lo abbraccia e gli dà un tenero bacio sulle labbra. Come a dire: "Sono qui conte in questo momento difficile, insieme lo supereremo". Che tenerezza e quanta premura.

Gli ostacoli non dovrebbero fermarti. Se trovi un muro, non arrenderti. Scopri come puoi arrampicarti e scavalcarlo

Messaggio forte e chiaro da parte del calciatore che due giorni fa pubblicò sui social network l'immagine del suo infortunio. A corredo della foto c'erano parole di rabbia e d'orgoglio, di forza e coraggio rispetto a quel tiro mancino della sfortuna entrata in tackle sulla sua carriera. Ci penserà il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, a occuparsi del piede destro: ha annunciato che – al di là dell'intervento – serviranno di tre mesi di stop a causa della frattura del quinto metatarso. Dove trascorrerà il periodo di riabilitazione: lo farà ancora in Brasile oppure tornerà a Parigi? A Belo Horizonte, in rappresentanza del Psg, c'è Maxwell, coordinatore sportivo, e Gerard Salliant, il medico che operò Ronaldo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito nel 2000.