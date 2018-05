Il Barcellona sta organizzando una grandissima e bellissima coreografia per quella che sarà l'ultima partita di Andrés Iniesta come giocatore del club blaugrana. Domenica prossima alle ore 20.45 contro la Real Sociedad il numero 8 giocherà la sua ultima gara con la maglia del Barça e saluterà il club della sua vita dopo 674 partite: per questo motivo il Nou Camp sarà vestito a festa e riceverà con un abito da gala i calciatori. Il messaggio sarà grandissimo e davvero commovente perché in tribuna comparirà la scritta "Infinit Iniesta" su uno sfondo blaugrana mentre sulle curve ci saranno due otto (il numero di Andres) che verranno posizionati in orizzontale dando origine al simbolo di "infinito". Sarà una festa a tutti gli effetti perché Iniesta, in qualità di capitano, dovrà sollevare il trofeo della Liga: la squadra catalana ha vinto il suo 25° campionato spagnolo tre settimane fa a La Coruña.

La cerimonia ufficiale di addio di Andres Iniesta si terrà venerdì alla presenza del presidente Josep Maria Bartomeu, del Consiglio di Amministrazione, della dirigenza, dello staff tecnico, degli amici e della famiglia: sarà un evento privato che verrà trasmesso in diretta su Barça TV dalle ore 21.30. Ecco come sarà la scenografia di addio al numero 8.

Iniesta giocherà in Giappone con il Vissel Kobe

Il centrocampista spagnolo a fine stagione lascerà il Barcellona e il suo futuro non sarà in Cina ma in Giappon: Iniesta è pronto a firmare un triennale da 25 milioni di euro con il Vissel Kobe, squadra che milita nella J-League. Dopo le tante voci sulle squadre cinesi, sulle trattative per il commercio del vino di Don Andres ecco che L'ilusionista si trasferirà in Giappone grazie all'intevento del presidente della famosissima casa d’aste online giapponese Rakuten, Hiroshi Mikitani, che sponsorizza sia il Barcellona che il Vissel Kobe.