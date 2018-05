Don Andrés Iniesta sorprende ancora una volta. Non a caso è soprannominato l’illusionista. Si era parlato negli ultimi mesi di un futuro cinese per il centrocampista spagnolo, e si era parlato soprattutto di una proposta straordinaria, con cifre elevatissime nel contratto triennale e una proposta d’acquisto anche di milioni di bottiglie del vino che produce il catalano. Giocherà in Asia sì il leggendario centrocampista del Barcellona, ma lo farà in Giappone.

Due settimane fa Iniesta aveva ufficialmente detto, tra le lacrime, che a fine stagione avrebbe lasciato il Barcellona, con cui ha vinto oltre trenta trofei. A trentaquattro anni è giunto il momento di dire basta, anche se un giorno di sicuro con un altro ruolo tornerà a far parte della famiglia del Barcellona. La Cina sembrava rappresentare il suo futuro, ma il giocatore avrebbe raggiunto un accordo per giocare con il Vissel Kobe, una squadra della J-League, il campionato giapponese.

I media spagnoli scrivono che il giocatore era a un passo dall’accordo con la squadra del Chongqing Lifan, ma il presidente del club Jiang Lizhang improvvisamente ha chiuso la trattativa e l’ha esclusa pubblicamente. E così Iniesta ha deciso di firmare con la squadra di Kobe, un triennale da 25 milioni di dollari netti a stagione. L’accordo è stato trovato grazie al presidente di Rakuten, Hiroshi Mikitani, famosissima casa d’aste online giapponese che sponsorizza il Barcellona e il Vissel Kobe. Si troverà, almeno inizialmente, a non lottare per il titolo. Il Kobe è a metà classifica e ha sedici punti di ritardo dall’Hiroshima Sanfrecce, una delle principali squadre nipponiche. Avrà un compagno di squadra che conosce bene Iniesta, perché nel Vissel gioca Lukas Podolski, campione del mondo con la Germania nel 2014 e già calciatore di Colonia, Bayern, Arsenal e Inter.