Manca poco all'inizio della ventunesima edizione dei Mondiali di calcio. Il prossimo 14 giugno, la sfida i padroni di casa della Russia e l’Arabia Saudita darà infatti il via alla grande emozione della Coppa del Mondo: uno spettacolo che Mauro Icardi rischia di vedere soltanto dalla televisione. Le indiscrezioni relative alla sua possibile esclusione dai 23 giocatori che prenderanno parte alla spedizione, continuano a rimbalzare da Buenos Aires fino a Milano dove l'attaccante dell'Inter è in attesa di notizie ufficiali.

Nonostante sia stato inserito nella lista dei 35 pre convocati, insieme agli altri "italiani" Dybala, Higuain, Fazio, Biglia, Perotti e Ansaldi, filtra pessimismo dall'ambiente vicino al capitano nerazzurro che avrebbe confidato agli amici più stretti di nutrire pochissime speranze di volare in Russia. Il giocatore di Spalletti prenderà comunque parte, insieme altri componenti della Seleccion, al ritiro premondiale. Solo in quella occasione il ct Jorge Sampaoli farà le sue scelte definitive.

L'ultima chance con la Lazio

Sulla decisione del commissario tecnico argentino, che pare convinto delle sue idee e intenzionato a fare a meno dell'interista, potrebbe dunque pesare non soltanto il raduno prima della partenza per la Russia, ma anche la possibile grande prestazione di Icardi nell'ultima partita di campionato contro la Lazio: una gara che vale una stagione per le due formazioni, entrambe a caccia del quarto posto e dunque della qualificazione alla prossima Champions League.

"Io provo a fare il massimo nel mio club, provo a farlo da cinque anni. Andrà al Mondiale chi è nel momento migliore – ha spiegato Icardi, in un'intervista rilasciata a "Olé" – Se è l’età giusta per andare al Mondiale? Può essere: ho 25 anni, sono capitano dell’Inter da tre. Sono entrato nella storia del club grazie ai miei gol. Il mio sogno è andare al Mondiale e ho questa convinzione: se non è adesso, sarà in futuro".