Aspettava la rete numero 100 in Serie A dalla fine di gennaio ed è riuscito a infilare 2 record in 90′: dopo più di un mese di stop Mauro Icardi è tornato alla grande e a Marassi non ha lasciato scampo alla sua ex squadra insaccando ben quattro volte la palla alle spalle di Viviano. Il numero 9 ha toccato prima le 100 reti in Serie A, diventando al contempo il sesto giocatore più giovane a riuscirci (25 anni e 27 giorni), e poi è entrato nella storia dell'Inter come 10° marcatore di sempre.

Lo scorso 19 febbraio di quest'anno, Icardi ha compiuto 25 anni e domenica ha siglato un poker che lo ha portato alla cifra di 103 reti segnate in Serie A, entrando così nella cosiddetto "club dei centenari", ovvero di attaccanti attualmente in attività nei principali campionati che hanno superato quel traguardo. Maurito ha visto fare meglio di lui, alla stessa età, solo Lionel Messi (169 goal), Sergio Aguero (109) e Wayne Rooney (107). L'argentino dell'Inter, con poker siglato contro la Sampdoria, si è messo alle spalle dei fenomeni come Gonzalo Higuain (98) e Cristiano Ronaldo (97). A riportare questi numeri è La Gazzetta dello Sport.

Wanda Nara: Rinnovo? Ogni giorno vale di più

Wanda Nara, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei mille volti del centravanti argentino dell'Inter e del suo futuro. Molti continuano ad accomunare il futuro di Icardi a quello del Real Madrid ma la moglie del capitano nerazzurro ha messo in chiaro alcuni punti importanti per il prolungamento del contratto

Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più. Ma c’è serenità nell’aria, nessuna tensione.

La moglie/agente di Maurito, infine, ha fatto riferimento al suo rapporto con Luciano Spalletti, che lo sta aiutando a crescere, e all'apprezzamento per il progetto di Sunning per l'Inter da parte di Icardi