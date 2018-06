736 calciatori prenderanno parte al Mondiale 2018. In Russia ci saranno anche giocatori alti più di due metri, degli autentici giganti che cercheranno di salire sul tetto del mondo. Ma tra i convocati ci sono anche undici calciatori che non arrivano nemmeno al metro e settanta; due di essi giocano in Serie A: Lucas Torreira e Mario Rui.

Secondo le guide ufficiali sono alti 168 centimetri, come Diego Armando Maradona, il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira della Sampdoria, che sta per firmare con l’Arsenal, pronto a sborsare 30 milioni di euro, e quello francese del Chelsea N’Golo Kanté, che ha vinto due volte la Premier League negli ultimi tre anni. Hanno la loro stessa altezza il portoghese del Napoli Mario Rui e il difensore brasiliano Fagner del Corinthians, convocato a sorpresa dal c.t. Tite.

Un centimetro in meno per tre calciatori, che dunque arrivano al metro e sessanta, che giocheranno i Mondiali in Russia: il marocchino Mbark Boussoufa, attaccante dell’Al Jazira, il capitano del Messico Andres Guardado, che vanta oltre centoquaranta partite con la ‘Tricolor’ e l’argentino Eduardo Salvio, ventisettenne guizzante ala del Benfica. Nella classifica dei più piccoli c’è un altro giocatore della nazionale messicana: Javier Aquino, che milita nel Tigres.

I giocatori più bassi in assoluto sono tre. Tra questi c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano lo svizzero Xherdan Shaqiri, che ha giocato qualche anno fa con l’Inter e che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dello Stoke City. Gli altri sono il centrocampista di Panama Alberto Quintero, che ha vestito le maglie di dodici squadre diverse e che ha disputato oltre ottanta partite con la sua nazionale e che si appresta a esordire in un Mondiale. L’altro è Yayha Ak-Shehri centrocampista saudita del Leganes.

I calciatori più bassi di Russia 2018

168 cm: Lucas Torreira (Uruguay), Mario Rui (Portogallo), N’Golo Kanté (Francia), Fagner (Brasile).

167 cm: Mbark Boussoufa (Marocco), Andres Guardado (Messico), Eduardo Salvio (Argentina).

166 cm: Javier Aquino (Messico).

165 cm: Xherdan Shaqiri (Svizzera), Alberto Quintero (Panama), Yayha Ak-Shehri (Arabia Saudita)