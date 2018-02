Emozioni, doppiette, triplette e firme d’autore. La 23esima giornata di Serie A, è stato ancora una volta ricca di emozioni. Dal punto di vista realizzativo, balzano agli occhi sicuramente i 7 gol rifilati dalla Juventus al Sassuolo nel roboante successo dei bianconeri contro la squadra di Iachini. Protagonista assoluto? Quel Gonzalo Higuain, tanto criticato negli ultimi tempi per la scarsa attitudine ad andare in gol, autore di una splendida tripletta. Ma non è il solo, perchè all’Allianz Stadium anche Khedira, dopo quella di Udine, si è ripetuto con l’ennesima doppietta prima di uscire dal campo dopo soli 45 minuti di gioco.

E mentre il ‘Pipita’ fa gol e gli altri due argentini, Icardi e Dybala, sono fermi per infortunio, a rosicchiare ancora qualche posizione in classifica marcatori ci pensa Dries Mertens che a Benevento fa il fenomeno realizzando un gol pazzesco, a pallonetto, che mette ko i sanniti nel derby campano. Da sottolineare anche il gol numero 98 in Serie A per Hamsik. Importante ai fini del risultato anche il primo squillo in campionato con la maglia della Roma per Under così come per Mancini dell’Atalanta. Da applausi la rete di Suso a Udine, mentre Cigarini, dopo la splendida punizione di Crotone, va ancora in gol con il Cagliari nello scontro salvezza vinto contro la Spal. Ma vediamo insieme i marcatori più importanti di giornata.

Higuain cala il tris al Sassuolo.

Qualcuno l’aveva dato per finito, forse eccessivamente, altri invece l’avevano definito come spalla di Dybala per far emergere al meglio la ‘Joya’. Gonzalo Higuain c’ha messo una giornata per far tacere tutte le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi realizzando una tripletta pazzesca contro un Sassuolo entrato già sconfitto all’Allianz Stadium.

Nel 7-0 finale il ‘Pipita’ sembra essere ritornato quello di Napoli, in cui il gioco e le azioni d’attacco dei bianconeri, terminavano solo e soltanto sui suoi piedi. Bernardeschi gli ha servito 2 assist per consentirgli di mettere a segno gol importanti soprattutto per la classifica marcatori che vede oggi Higuain balzare a 13 reti ad un 1 solo gol di distanza dal compagno di squadra Dybala e da quel Dries Mertens che ha preso il suo posto a Napoli diventando il nuovo idolo del pubblico partenopeo che non ha mai dimenticato lo strappo tremendo del ‘Pipita’ alla curva B del ‘San Paolo’. Calciatore ritrovato, forse mai scomparso.

La perla di Mertens nel derby campano.

Ma se da un lato c’è stato chi, come il pubblico del Napoli, ha sofferto per la partenza di Higuain ai rivali della Juventus, dall’altro c’è chi invece benedice quella cessione poiché ha consentito agli azzurri di poter valorizzare un fenomeno come Dries Mertens. Il furetto belga del Napoli, dopo una pausa di quasi 3 mesi, prima del gol all’Atalanta, si è ripetuto ancora una volta mettendo a segno il suo 14° sigillo stagione superando il ‘Pipita’ che forse ha invece accorciato le distanze su di lui.

Quello di Benevento, è stato un gol da favola, simile a quello realizzato contro il Torino al ‘San Paolo’ nella scorsa stagione. Un pallonetto favoloso che solo un folle avrebbe pensato di fare in quella posizione di campo. Non uno come Mertens che con questa marcatura ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, che questo Napoli ha proprio fortemente bisogno dei suoi gol per sognare quello scudetto tanto atteso in città.

in foto: I primi dieci della classifica marcatori di Serie A (Transfermarkt)

Primi gol pesantissimi per Under e Mancini.

E come ogni settimana, anche la 23esima giornata ha visto alcune prime marcature importanti in stagione. La prima volta di Cengiz Under è arrivata sul campo dell’Hellas Verona, in un match alla vigilia non semplice per la Roma che veniva dalla cocente sconfitta interna contro la Sampdoria. E a togliere le castagne dal fuoco per Di Francesco e ragazzi, è stato proprio il fenomeno turco, schierato a sorpresa titolare al posto di un acciaccato Perotti e decisivo dopo solo un minuto con un gol fondamentale per la stagione dei giallorossi.

Prima volta però anche per Gianluca Mancini. Il difensore centrale dell’Atalanta, classe 1996, è stato decisivo nella vittoria 1-0 dei bergamaschi contro il Chievo con un gol convalidato solo in un secondo momento dal Var.

Per lui, dopo il prestito al Perugia, la consapevolezza di potersi giocare, adesso, un posto da titolare nella retroguardia di Gasperini in un futuro immediato vista l’imminente partenza, a fine stagione, di Caldara alla Juventus.

in foto: La prestazione di Mancini (SofaScore)

Suso piazza una perla da fantascienza.

Dopo una serie di risultati utili consecutivi, il Milan di Gattuso ha impattato 1-1 sul campo dell’Udinese. Ringhio, contro l’amico Massimo Oddo, tecnico dei friulani, ha subito troppo il ritorno, specie nella ripresa, di Lasagna e compagni, capaci di cambiare le sorti di una gara aperta da una perla di Suso che ha ‘costretto’ agli applausi anche lo sportivo pubblico di casa. Un gol, quello dello spagnolo, che conferma ulteriormente l’importanza di questo calciatore nell’assetto tattico dei rossoneri.

Il suo terrificante sinistro, si è infatti infilato sotto la traversa da una distanza considerevole, rendendo vano anche il tentativo di intervento di Bizzarri che nonostante un buon colpo di reni, non è riuscito a prendere la palla calciata alla perfezione dall’ex Liverpool. Per il fenomeno rossonero, è la rete numero 6 in campionato. Di strada per raggiungere i grandi ce n’è ancora da fare, ma se le premesse sono queste, c’è da sperare che prima o poi li raggiunga.

in foto: I numeri relativi a Suso contro l’Udinese (SofaScore)

Gli altri marcatori di giornata.

Suso quindi, Mertens, Higuain e non solo tra i marcatori di giornata più importanti da segnalare. Non passano infatti inosservate le realizzazioni di calciatori come Cigarini che, dopo il gol realizzato su punizione domenica scorsa contro il Crotone, si è ripetuto anche nell’altro match salvezza contro la Spal regalando al suo Cagliari 3 punti fondamentali.

Bene, anzi benissimo, la doppietta di Sami Khedira che dopo i due gol realizzati contro l’Udinese e quello messo a segno una settimana fa contro il Chievo a Verona, ha dimostrato nuovamente a tutti di essere uno dei centrocampisti più completi in assoluto, soprattutto in chiave gol.

Ma oltre a lui, importanti sono state anche le marcature di Acquah nel ‘match Europa’ contro la Sampdoria, nell’anticipo del sabato. Importante e decisivo anche il 5° gol stagionale di Federico Chiesa arrivato nel ‘derby dell’Appennino’ tra il Bologna e la sua Fiorentina.