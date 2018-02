Ancora una vittoria per il Napoli di Sarri, sul campo del Benevento e vetta della classifica ripresa di nuovo. La Juventus si ritrova così da questa sera ancora seconda, dietro ai partenopei che non mollano nulla. Mertens e Hamsik i mattatori di serata nella vittoria nel derby campano che ha visto gli azzurri sempre gestire il match senza mai alcuna reale difficoltà. Il VAR nella ripresa ha negato un rigore ai padroni di casa per fuorigioco, ma il problema più serio per Sarri è Mertens: il belga è uscito zoppicante dopo essere stato colpito duro. Da valutare le condizioni del giocatore in vista anche della ripresa dell'Europa League.

Primo tempo: Mertens in pallonetto.

Bene il Napoli in avvio.

Il Napoli nel derby campano che sa di testacoda deve rispondere alla Juventus che ha sommerso di gol il Sassuolo nel pomeriggio. Missione tutt'altro che impossibile per gli uomini di Sarri che scendono in campo con la formazione migliore a disposizione e mettono subito in difficoltà i padroni di casa quando Insigne si inventa un tiro che dopo qualche istante si stampa sulla traversa.

Palombella Mertens.

E' il la per un probabile assolo azzurro vista la consistenza del Napoli e il divario tecnico con i giallorossi di De Zerbi che provano a colmare il gap con la tenacia e la voglia di dimostrare di poter impensierire la capolista. Ma è ancora il Napoli a fare il padrone in casa altrui, quando Mertens si inventa un gol strepitoso: pallonetto perfetto dopo aver visto il portiere avversario fuori dai pali.

Il Benevento regge.

E' il break che distende i nervi agli azzurri che giocano e si limitano a gestire avversario e risultato provando qualche fraseggio nello stretto per mantenere alto il possesso di palla che nel primo tempo è quasi totale. Il Benevento barcolla, ma non cede ai colpi azzurri e ha il merito di rimanere in partita fino all'intervallo.

Secondo tempo: Hamsik per il 2-0.

Marek e il VAR, il Napoli allunga.

Nella ripresa, il Napoli scatta subito in avanti: la lancetta gira solo due minuti e questa volta è Marek Hamsik a segnare su assist perfetto di Callejon. Sembra tutto facile per gli ospiti ma la reazione del Benevento c'è e si fa sentire. Un minuto dopo ci sarebbe anche un rigore per fallo di Koulibaly ma il VAR ferma tutto: fuorigioco di Sandro e padroni di casa che non riescono ad accorciare le distanze.

Infortunio Mertens.

A metà ripresa c'è un piccolo guaio però per Sarri: Dries Mertens colpito durissimo da dietro esce zoppicante dal campo. Adesso bisognerà capire che tipo di problema avrà il belga, a ridosso del ritorno della Europa League. Sarri inserisce Rog, Napoli spuntato senza più riferimenti in avanti.