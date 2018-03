La stampa spagnola non ha dubbi: al Real Madrid rimpiangono Gonzalo Higuain. La speranza dei tifosi della Juventus è che il rimpianto per aver "preferito" insistere su Benzema piuttosto che sul Pipita, aumenti dopo il confronto che vedrà scontrarsi i bianconeri e le merengues ai quarti di finale di Champions. L'urna di Nyon infatti ha abbinato la squadra di Allegri contro quella di Zidane nel replay dell'ultima finale di Champions. Gli spagnoli troveranno in campo un Higuain ancora più maturo, e che secondo Pavel Nedved al momento non ha rivali nel ruolo di centravanti a livello internazionale.

Real attento, Higuain e Dybala eccezionali

L'ex Furia ceca, attuale vicepresidente della Juventus, era presente a Nyon in occasione del sorteggio dei quarti di finale di Champions. Nedved è stato stuzzicato sull'eccezionale momento di forma di Higuain e del suo gemello Dybala che dopo una prima parte di stagione altalenante, stanno sfoderando un rendimento importante. Non è un caso che siano stati proprio loro a decidere il confronto degli ottavi di Champions contro il Tottenham e a guidare la Juve al sorpasso sul Napoli in Serie A. Il dirigente è soddisfatto: "Dybala e Higuain stanno facendo un'annata importante, sono molto contento di loro. Dybala può fare la storia non solo della Juve, ma anche del calcio mondiale, ultimamente l'ho visto molto bene e può solo migliorare".

Higuain miglior centravanti del mondo, parola di Neved

Mettendo da parte il numero 10, il gol nel recupero infrasettimanale contro l'Atalanta, ha aumentato la luce dei riflettori su Gonzalo Higuain. Neved non ha dubbi sul momento del Pipita che a suo giudizio è il miglior centravanti al mondo: "Sta facendo una stagione importante sotto tutti i punti di vista, è fondamentale per la squadra per uscire dalle difficoltà delle partite. Se è il miglior Higuain da quando è alla Juve? Difficile dirlo, so che è il miglior centravanti del mondo al momento. Tanti si concentrano per fare gol, ma lui sa fare tutto".

in foto: I numeri stagionali di Higuain

Ecco perché Higuain al momento è davvero un centravanti eccezionale

Perchè Higuain è il migliore giocatore al mondo? Per rispondere a questa domanda bisogna per un momento mettere da parte le doti realizzative stagionali del bomber che per la 5a stagione consecutiva ha segnato comunque almeno 15 gol in Serie A. I 22 gol stagionali complessivi di certo sono un bottino inferiore a quello di celebri colleghi. Al fiuto del gol che non si discute però va aggiunto il grande lavoro che il Pipita fa per la squadra: basti pensare agli ultimi due assist vincenti per il compagno Dybala contro Tottenham e Udinese, fotografia del "nuovo" Higuain, meno "cinico" e più "operaio". In stagione l'argentino può vantare una media di passaggi riusciti del 79.6%, una percentuale eccezionale per un giocatore cresciuto in maniera notevole.