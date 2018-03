Gonzalo Higuain si sta ritagliando un posto nella storia degli attaccanti più prolifici del campionato italiano con una forza e con una determinazione incredibili: con il goal realizzato nel recupero contro l'Atalanta, che ha permesso alla Juventus di allungare sul Napoli, il Pipita ha segnato la rete numero 15 del suo campionato e ha raggiunto questo traguardo per il quinto anno consecutivo, ovvero dalla prima stagione che è arrivato in Italia.

Il numero 9 della Seleccìon ha realizzato 17 goal alla prima stagione in Serie A, 18 nella seconda, addirittura 36, record assoluto del nostro campionato; 24 l'anno scorso con la Juventus e insieme ai 15 già segnati quest'anno si arriva ad un totale di 110 goal in 5 stagioni di Serie A su 168 presenze. Numeri impressionanti per l'attaccante argentino.

Un vero e proprio record, insomma, se si pensa come l'ultimo straniero a riuscirsi secondo i dati Opta era stato addirittura Gunnar Nordahl più di 60 anni fa tra il 1949 e il 1956: l'attaccante svedese ai tempi del Milan, membro del famoso trio Gre-No-Li, non è mai sceso sotto le 20 segnature in campionato. Una roba spaventosa anche in quel caso, se se pensa che l'anno in cui ha segnato meno in rossonero il bottino fu di 16 goal.

in foto: I numeri della stagione 2017/2018 di Gonzalo Higuain. (transfermarkt.it)

Si tratta di statistiche e numeri che dovrebbero confermare, per l'ennesima volta e qualora ce ne fosse bisogno, il valore di questo numero 9 che sta acquisendo sempre più sicurezza nei suoi mezzi e sta diventando un vero leader della Juventus sia sotto il profilo tecnico che mentale.