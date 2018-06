Non bastassero gli elogi, si può sempre può sempre ricorrere ai numeri per capire che calciatore eccezionale è Harry Kane: questo ragazzo del 1993, centravanti del Tottenham e dell'Inghilterra è già tra gli ultracentenari in Premier League e stasera ha tagliato il traguardo delle 15 reti con la nazionale dei Three Lions in 25 presenze. Kane ha raggiunge quota 42 goal nel 2017-2018 ma se consideriamo solamente l'anno solare 2018 le sue realizzazioni sono già 19, tra Tottenham e nazionale.

Il numero 9 della squadra di Gareth Southgate ha sbrogliato una situazione che sembrava intricatissima e a pochi secondi dalla fine della gara contro la Tunisia ha regalato i 3 punti ai suoi compagni con un colpo di testa che ha fatto esplodere un paese intero: la selezione inglese non vinceva una gara d'esordio ad un campionato del mondo dal 2006 perché nelle ultime due occasioni erano arrivate una sconfitta (2014) e un pareggio (2010).

Due reti da attaccante vero che fanno tornare in mente i periodi di gente del calibro di Gary Lineker o Alan Shearer, mostri sacri del calcio britannico a cui nessuno si è mai avvicinato: Harry Kane è il primo giocatore inglese a segnare una doppietta ai Mondiali proprio da quando Lineker non fece lo stesso nel luglio del 1990 contro il Camerun. Non proprio numeri casuali.

Harry Kane, in questo momento, non ha la pressione delle stelle delle altre nazionali e potrebbe essere un'arma a suo favore per prendersi sulle spalle la sua nazionale e portarla più avanti possibile in questi Mondiali: secondo transfermarkt.it il suo valore è di 150 milioni di euro ma secondo il CIES il suo guida la classifica dei calciatori più costosi del mondo con 201,2 milioni di euro.

Pochettino: Innamorato di Kane. Mia moglie è gelosa

Qualche tempo fa l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, dopo una partita di Champions League si è espresso in maniera davvero particolare nei confronti del suo attaccante e ha fatto riferimento, in maniera ironica, anche alla sua situazione matrimoniale: "Sono innamorato di Kane. Ora mia moglie è gelosa e anche la sua. Penso sia incredibile, ha delle qualità speciali davanti alla porta e per questo penso sia uno dei migliori. È un killer".

Nel post gara contro la Tunisia è arrivato anche l'apprezzamento di quanto fatto in campo a Volgograd da parte di Wayne Rooney: poteva iniziare meglio di così? Probabilmente no.