L'uragano Kane è approdato in Russia: la prima gara al Mondiale 2018 dell'Inghilterra è stata decisa dal numero 9 britannico che con una doppietta ha reso vano il pareggio della Tunisia con Sassi e ha regalato un esordio importante alla nazionale di Gareth Southgate. La nazionale dei Tre Leoni ha dominato l'incontro di Volgograd dal primo all'ultimo minuto con un calcio molto piacevole nonostante i moscerini ad infastidire calciatori e pubblico.

Una partenza bruciante, con pressing alto e grande intensità, ha subito portato in dote il vantaggio ma questo predominio si è spento in occasione di un cross innocuo che ha portato al rigore per la Tunisia: nel finale è sempre l'uomo con il numero 9 a infilare la porta tunisina e ha messo la firma su questo esordio che ora fa sognare tutti gli appassionati di calcio oltre la Manica.

Le formazioni

Nabil Maaloul ha mandato in campo la sua Tunisia con un 4-1-4-1 molto prudente che ha visto Hassen tra i pali; Bronn, Youssef, Meriah e Maaloul in difesa; Skhiri che ha svolto il ruolo di mediano con Youssef, Sassi, Badri e Sliti alle spalle di Khazri. Gareth Southgate ha bagnato il suo esordio al Mondiale con un interessante 3-1-4-2 che ha visto Walker, Stones e Maguire a difesa della porta di Pickford; Henderson nel ruolo di "volante" con Trippier, Lingard, Alli e Young alle spalle di Sterling ed Harry Kane.

in foto: Le formazioni di Tunisia–Inghilterra. (whoscored.com)

La sblocca Kane, pareggia Sassi

La nazionale dei Three Lions ha iniziato il Mondiale in una maniera decisa e al 2′ Lingard ha cercato la via della rete ma una super parata di Hassen con il piede gli ha negato la gioia. Il forcing britannico non cala e al 10′ è arrivato il vantaggio: Harry Kane ha ribadito in rete una respinta del portiere della Tunisia su un colpo di testa di Stones. È molto probabile che la palla sia entrata sulla deviazione volante del centrale difensivo ma è incredibile come il centravanti britannico abbia sempre fame di goal e non ha lasciato rimbalzare troppo quella palla in area.

La Tunisia sembra ferita ma pian piano è riuscita a risalire la china nonostante qualche bella azione di marca britannica e l'uscita di scena del portiere Hassen per infortunio: al 34′ l'arbitro colombiano Wilmar Roldan che ha concesso un calcio di rigore proprio per la squadra di Maaloul per un fallo di Walker su . Sul dischetto si è presentato Sassi che ha calciato molto bene: Pickford ha intuito ma non è riuscito a toccare lateralmente la conclusione.

Dopo aver subito la rete del pareggio la nazionale di Gareth Southgate ha centrato un palo al 44′ con il solito Lingard che in uscita ha superato Mustapha ma il legno ha detto "no" al jolly offensivo del Manchester United.

in foto: La heatmap del primo tempo tra Tunisia e Inghilterra. (whoscored.com)

Forcing inglese: ci pensa sempre Kane

La prima fase della ripresa ha visto le due squadre fronteggiarsi in maniera molto fisica e gli inglesi sempre presenti nella metà campo tunisina ma Mustapha non ha dovuto compiere parate troppo impegnative. Assedio all'area di rigore da parte dei britannici ma gli spazi sono pochissimi. Southgate ha inserito anche Rashford per Sterling ma la situazione non è cambiata fino al 92′ quando è Harry Kane a battere il portiere tunisino di testa su correzione di Maguire. È la sua rete numero 15 in 25 gare con la nazionale.

Nel 2014 la squadra britannica aveva perso la gara d'esordio in Brasile contro l'Italia per 2-1 e aveva iniziato con un pareggio nel 2010 per 1-1 con gli Stati Uniti: Gareth Southahgate non poteva esordire meglio.

Il migliore: Harry Kane

Ormai è da un po' di tempo che ammiriamo un centravanti davvero incredibile e Kane ha marchiato con una doppietta il suo esordio al Mondiale contro la Tunisia e ha regalato questi primi 3 punti importantissimi alla nazionale di Gareth Southgate. È uomo squadra Harry Kane: la fascia di capitano, il numero 9 e personalità da vendere per la punta del Tottenham che ci ha creduto fino alla fine e al 92′ ha fatto esultare i suoi tifosi accorsi alla Volgograd Arena.