Ormai sono mesi che si sentono voci intorno ai calciatori del Napoli: la squadra di Maurizio Sarri ha messo in risalto diversi calciatori e uno di questo è Jorginho, mente della squadra azzurra che è cercato soprattutto da squadre della Premier League. Dopo i rumors che lo davano sul taccuino di José Mourinho e Jurgen Klopp ecco che l'italo-brasiliano sembra aver stregato Pep Guardiola. Si tratta di un derby di Manchester a tutti gli effetti.

Pep vuole Jorginho: pronti 50 milioni di euro

Il centrocampista del Napoli è stato indicato come primo obiettivo per il centrocampo dei Citizens, che in estate punteranno a due grandi colpi tra mediana e attacco. Si era parlato tanto del brasiliano Fred come nuovo rinforzo a metà campo ma Guardiola ha messo in cima alla lista il giocatore azzurro e non sarà facile resistere all'offerta per il club partenopeo: i contatti con l'agente parlano di una cifra che potrebbe toccare più di 50 milioni di euro. La corsa scudetto del club partenopeo potrebbe rallentare un po' i contatti ma gli inglesi sperano di chiudere l'affare prima dell'inizio dei Mondiali in Russia.

in foto: La scheda di Jorginho. (transfermarkt.it)

Il Manchester City ha raffreddato la pista Fred dopo aver fallito il tesseramento del brasiliano lo scorso gennaio: gli ultimi summit tra Pep Guardiola e l'intero staff hanno poi chiarito le idee in casa dei campioni d'Inghilterra che preparano all'assalto di Jorginho.

Anche lo United su Jorginho

Come già abbiamo anticipato, anche il Manchester United è molto interessato a Jorginho perché José Mourinho vuole rinforzare il centrocampo dei Red Devils: sul taccuino dello Special One dopo il nome di Toni Kroos del Real Madrid c'è quello del mediano del Napoli ma oltre a questi due nomi ci sono quelli di Julian Weigl del Borussia Dortmund, Fred dello Shakhtar Donetsk e Carlos Soler del Valencia.