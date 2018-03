Nel momento più delicato della stagione napoletana, le indiscrezioni di mercato continuano a circolare intorno al centro sportivo di Castel Volturno. Sono molti i giocatori della rosa di Maurizio Sarri seguiti da mezza Europa, e tra questi c'è soprattutto Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, convocato dal commissario tecnico Di Biagio per le amichevoli con Argentina e Inghilterra, è infatti finito nel mirino dei grandi top club di Spagna e Inghilterra.

Oltre al presunto interesse di Real Madrid e Barcellona, sull'ex giocatore dell'Hellas Verona si sarebbe mosso anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Il manager dei "Reds", considera infatti il 26enne nato nello stato di Santa Catarina il successore perfetto di Emre Can: centrocampista in scadenza di contratto e molto vicino a trasferirsi alla Juventus.

Jorginho e il rinnovo con il Napoli

Secondo il noto tabloid britannico "Mirror", dopo l'incontro tra gli emissari dello United e l'entourage dell'italo-brasiliano, Jorginho è dunque diventato uno degli obiettivi sensibili anche del club del Merseyside. Come riportato dal quotidiano campano "Il Mattino", il Napoli avrebbe però in mente di blindare Jorginho facendogli firmare il rinnovo del contratto: attualmente in scadenza nel giugno 2020. Per il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli, non sarà semplice convincere il giocatore con il quale c'è ancora troppa distanza tra domanda e offerta relativa all'ingaggio.

Di fronte alla difficile intesa con Jorginho e davanti alle offerte dei vari top club europei, il Napoli ha dunque deciso di cautelarsi aumentando il pressing sul mediano della Sampdoria, Lucas Torreira. Se Jorginho lascerà Napoli per trasferirsi nella Premier League, la società partenopea andrà dunque con decisione sul giocatore blucerchiato: per il quale il patron Ferrero ha già sparato una richiesta di ben cinquanta milioni di euro.