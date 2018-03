Il Napoli pensa già ai colpi per la prossima stagione. In avanti arriverà un altro esterno di grande qualità, si fanno i nomi di Chiesa e di Verdi (che aveva detto di no lo scorso gennaio). Ma anche a metà campo servono rinforzi. Pare già molto vicino Lucas Torreira, il centrocampista della Sampdoria viene valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma la società di De Laurentiis potrebbe comprare l’uruguagio, fresco d’esordio in nazionale, con i soldi della cessione di Diawara, che sembra diventato un obiettivo del Tottenham.

Torreira nel mirino del Napoli

Lucas Torreira è il grande obiettivo di mercato del Napoli per la mediana. L’uruguaiano, arrivato in Italia al Pescara, con Giampaolo è cresciuto moltissimo. Anche l’Inter lo ha cercato, ma gli azzurri sono arrivati con grande anticipo e avrebbero già trovato l’accordo con la società del presidente Ferrero, che già tempo fa ha fatto capire che l’affare verrà chiuso per circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma Torreira è ancora molto giovane e può crescere ulteriormente.

L’altissima clausola rescissoria di Diawara

Il Napoli ha il bilancio in attivo, non ha problemi economici e nell’ultima campagna acquisti ha speso poco. Dunque il budget nel prossimo mercato sarà abbastanza corposo. Ma il budget stesso potrebbe ulteriormente crescere. Perché secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ il Tottenham starebbe pensando al ventenne Amadou Diawara. L’ex del Bologna recentemente ha giocato pochissimo e pare uscito dalla grazie di Sarri. La sua clausola è una delle più alte della Serie A, 60 milioni di euro, ma non spaventa gli ‘Spurs’, una delle società più ricche di Premier. Pochettino ha uno stile di gioco simile a quello di Sarri e sa che Diawara non avrebbe troppe difficoltà a integrarsi con il Tottenham.