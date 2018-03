Il Napoli continua a sognare lo scudetto ma pensa già alla campagna acquisti estiva. La rosa di Sarri non è profonda e ha bisogno di essere puntellata. Il tecnico e il d.s. Giuntoli avrebbero deciso di puntare su Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria, che piace molto anche all’Inter, è stato fin qui uno dei migliori centrocampista della Serie A in questa stagione. Torreira non costa poco. Il Napoli pare già a un passo dall’accordo con il presidente Ferrero, che pretende circa 30 milioni di euro.

Dal Pescara alla Sampdoria fino alla nazionale dell’Uruguay

Lucas Torreira ha da poco compiuto 22 anni (è nato l’11 febbraio come Callejon, Maggio e Ciro Ferrara, un legame con il Napoli già lo ha) e in Italia è arrivato giovanissimo. Il Pescara lo ha pescato dal Montevideo Wanderers nel 2014. Dopo una sola stagione di Serie B, la Sampdoria decide di puntare su di lui e lo acquista, ma lo lascia in Abruzzo, dove conquista la promozione. In queste due stagioni di Serie A con la Sampdoria Torreira è cresciuto moltissimo, la mano di Giampaolo c’è stata e si vede nella crescita di questo ragazzo che nasce come regista, si ispirava a Biglia e Pizarro, ma che ora è un centrocampista completo. In questo mese esordirà, finalmente, con la nazionale dell’Uruguay.

Perché Torreira serve al Napoli

Allan, Jorginho e Hamsik sono i tre titolarissimi del centrocampo azzurro, Zielinski è la prima riserva, il polacco in genere prende il posto del capitano avendo più o meno le stesse caratteristiche. Torreira farebbe comodo al Napoli perché darebbe la possibilità di rifiatare a Jorginho, sempre impiegato da Sarri quest’anno in tutte le partite importanti. Ma l’uruguagio potrebbe anche ereditare il posto di Jorginho, che ha molto mercato in Premier League e potrebbe anche salutare a fine stagione (l’italo-brasiliano è un obiettivo delle squadre di Manchester e del Chelsea).

La valutazione e lo stipendio di Torreira

Nei giorni scorsi il presidente blucerchiato ha detto che Lucas Torreira costa 50 milioni di euro: “Quanto vale Lucas? Almeno un cinquantino. La Juve ha venduto Pogba per 100 milioni, se Torreira fosse della Juve tutti starebbero zitti”, e ha confermato l’interesse del Napoli: “Il Napoli se ne intende, hanno un grande allenatore e un grande presidente. Hanno chiesto Torreira, come anche altre squadre”. 30 milioni di euro è la valutazione corretta di Torreira, che in ogni modo farà effettuare una plusvalenza eccezionale alla Sampdoria, che lo pagò appena 2 milioni di euro. L’uruguagio recentemente ha rinnovato il contratto e guadagna 800mila euro a stagione, dovesse firmare con il Napoli otterrebbe almeno il doppio.