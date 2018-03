Quella in corso è senza dubbio la stagione della consacrazione per Jorginho. Il centrocampista italobrasiliano del Napoli, è cresciuto in maniera esponenziale, confermandosi un perno per la squadra di Maurizio Sarri capace di incantare l'Italia e l'Europa. Le prestazioni del classe 1991 non sono rimaste inosservate anche in Premier League, con Arsenal, Manchester United e Manchester City pronte a sfidarsi a suon di milioni per il mediano. Ma quanto vale realmente il cartellino di Jorginho? Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciar partire l'ex Verona per 70 milioni di euro.

Jorginho nel mirino di calciomercato delle big della Premier.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato su Jorginho arrivano da oltremanica e in particolare del tabloid Sun. Il rendimento stagionale del calciatore che potrebbe trovare molto più spazio nel nuovo corso della Nazionale azzurra, ha colpito in primis 3 top club della Premier ovvero Arsenal, Manchester United e Manchester City. Gli osservatori di queste società sono stati spediti in Italia per poter visionare dal vivo il calciatore e prendere nota sulle sue caratteristiche tecniche.

Perché Jorginho potrebbe essere un affare per Arsenal e City.

Il centrocampista che in stagione ha collezionato 30 presenze impreziosite da 4 gol e altrettanti assist, ha tutte le doti per far bene in Premier soprattutto in squadre come Arsenal e City che fanno del palleggio il loro punto di forza. Una media impressionante quella di Jorginho, vera e proprio cervello del Napoli con una media di quasi 91 passaggi a partita, con una percentuale di precisione negli stessi dell’89.1% e la media di 1.5 assist chiave a partita. Ecco allora perché Wenger e soprattutto Guardiola, che ha avuto modo di affrontarlo in Champions, potrebbero giovare di una sua presenza in mediana

in foto: I numeri impressionanti del palleggiatore Jorginho (foto Whoscored.com)

Rivoluzione di mercato in mediana allo United, Mourinho pensa a Jorginho.

Quantità e qualità quelle dell'ex Verona, che ha dimostrato di essere cresciuto anche dal punto di vista del temperamento e del recupero palloni. Un aspetto che ha aumentato il bagaglio tecnico di un giocatore che nello United farebbe comodo a Mourinho che si prepara a fine stagione ad una rivoluzione dopo gli addii di Carrick (ritiro), Fellaini e probabilmente anche Pogba.

Quanto vale Jorginho sul calciomercato.

C'è la volontà dunque di bussare alla porta del Napoli per il 26enne che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2020. Una situazione che non rappresenta un ostacolo per i top club citati che sarebbero pronti ad un'offerta importante per Jorginho sia al club partenopeo, sia al ragazzo con un ingaggio nettamente superiore a quello attuale (1.6 milioni). Quanto vale però realmente il cartellino del centrocampista italo brasiliano? Il prezzo attuale per convincere De Laurentiis si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro.

Jorginho-Napoli, a fine stagione potrebbe essere addio.

Per il futuro del calciatore l'appuntamento è a fine stagione. Il suo agente Joao Santos ha rimandato infatti a giugno i discorsi sul suo assistito. C'è la disponibilità a rinnovare il contratto con il Napoli, ma l'ipotesi Premier è intrigante per il futuro di un calciatore su cui potrebbe influire anche l'eventuale vittoria dello scudetto. Queste le parole di Santos al The Sun: "È normale che i grandi club europei tengano giocatori di questo tipo nei loro radar. Stiamo aspettando maggio, speriamo che il Napoli vinca il campionato. Dopo, se il Napoli vuole rinnovare il contratto (in scadenza nel 2020), ne possiamo parlare. Jorginho è un top player e ha le caratteristiche per giocare in Premier. Siamo disponibili ad un accordo con il Napoli, è diventato napoletano e si sente in famiglia".