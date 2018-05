Fiocco rosa in casa Juventus, una bella notizia che arriva all'indomani dei festeggiamenti per lo scudetto, in attesa che il commissario tecnico, Sampaoli, lo chiami anche in Nazionale per l'avventura Mondiale di Russia 2018. Questa mattina Gonzalo Higuain è diventato papà. L'attaccante argentino ha il cuore pieno di gioia per la nascita del primo figlio, frutto dell'amore e della relazione con la compagna 26enne Lara Wechsler. La donna ha dato alla luce, con parto naturale, una bambina nella clinica privata torinese, Sedes Sapientiae. Mamma e piccola stanno bene.

Tenerissima la dedica che domenica scorsa la punta bianconera ha pubblicato sui propri profili social nel giorno del trionfo all'Allianz Stadium: "Grazie per tutto, amore mio. Questo (lo scudetto, ndr) è anche tuo". Subito dopo la premiazione in campo corse ad abbracciare la dolce metà, porgendole la medaglia ricevuta per la conquista del settimo scudetto consecutivo (il secondo da quando è a Torino) e salutando la madre che era seduta in tribuna per stargli accanto in quel momento.

Higuain è molto affezionato alla mamma (Nancy), come ribadito anche di recente in un'intervista quando ha ammesso che – complice la malattia della donna – aveva seriamente preso in considerazione la possibilità di appendere le scarpette al chiodo. "Ho proseguito perché me lo disse lei. Amo il calcio, ma lei veniva prima di tutto e sapere della sua malattia per me è stata una cosa terribile".

A post shared by Gonzalo (@ghiguain20_9) on May 13, 2018 at 1:32am PDT

Il calciatore e la compagna tengono molto alla loro riservatezza e, eccezion fatta per qualche appuntamento pubblico ufficiale, difficilmente condividono la vita privata sui social network. Gonzalo e Lara si erano conosciuti un po’ di anni fa a Madrid quando lui era un attaccante del Real. Poco trucco, niente tacchi a spillo, né abiti con scollature vertiginose: la classica ragazza della porta accanto per nulla assimilabile alle wags del mondo del calcio. Finora entrambe hanno fatto il possibile per restare lontana dai riflettori ed evitare il chiacchiericcio del gossip. La coppia ne è stata solo sfiorata quando, circa un anno fa, il Pipita si ritrovò al centro delle voci più licenziose per il presunto ‘abbordaggio' social con la spadista Antonella Fiordelisi che si scusò per aver coinvolto il giocatore.