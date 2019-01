Gonzalo Higuain potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un accordo raggiunto tra la Juventus e i Blues, per il trasferimento del Pipita alla corte di Maurizio Sarri. A poche ore dalla sconfitta in Supercoppa contro i bianconeri dunque Gonzalo Higuain potrebbe anche iniziare a preparare le valigie, non per il ritorno a Milano ma per l'approdo a Londra.

Gonzalo Higuain al Chelsea, le ultime notizie di calciomercato sull'accordo con la Juventus

Dopo lo spezzone di Supercoppa in cui ha provato senza fortuna a cambiare le sorti del Milan, sconfitto dalla Juventus, novità importanti per Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Sky infatti ci sarebbe un'intesa di massima tra il club bianconero, che è proprietario del cartellino del Pipita e il Chelsea che nelle ultime ore ha intensificato il pressing di calciomercato. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito di 6 mesi, dunque fino a fine stagione, con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno, alla luce del verificarsi di determinate condizioni, inerenti alle prestazioni del bomber e agli obiettivi raggiunti dal Chelsea

I dettagli dell'accordo di mercato tra Juventus e Chelsea per Higuain

Non filtrano per ora indiscrezioni sulle cifre dell'operazione di calciomercato, anche se il Chelsea così facendo non acquisterà l'intero cartellino del giocatore che potrebbe vedere il suo prestito prolungato di un anno. Se la Juventus potrà dunque avere la garanzia di un Higuain impiegato con continuità da Sarri, il calciatore potrà essere soddisfatto del suo ritorno alla corte del tecnico con il quale ha segnato gol a raffica al Napoli

Morata all'Atletico, il Milan tenta l'affondo per Piatek

L'operazione di calciomercato Higuain-Chelsea potrebbe dare il via ad un vero e proprio valzer di punte. Con Morata destinato all'Atletico Madrid, anche il Milan dovrebbe accelerare per ingaggiare un nuovo bomber. Il nome più gettonato delle ultime ore è quello di Piatek, per il quale i rossoneri fanno sul serio Per il polacco pronto contratto quinquennale a 2 milioni di euro all'anno, mentre si tratta con il Genoa per un prestito oneroso con riscatto alto, sui 35 milioni di euro. Il piano B potrebbe essere quello che porta a Batshuayi, di proprietà del Chelsea.