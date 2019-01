Le ultime pagine del giallo stanno per essere scritte. Gli indizi ci sono tutti. Gonzalo Higuain sembra davvero a un passo dal Chelsea che è sul punto di cedere Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Lo spagnolo, che ha fatto il diavolo a quattro per tornare nella Liga, sta per firmare per i ‘Colchoneros’ con cui sfiderà la Juventus negli ottavi di Champions League. Adesso resta da vedere se e quando i ‘Blues’ chiuderanno la trattativa con Milan e Juventus per il ‘Pipita’, che si appresta a volare in Inghilterra.

Alvaro Morata a un passo dall’Atletico Madrid

Il passaggio del ventiseienne giocatore all’Atletico è piuttosto sorprendente. Perché se è vero che i biancorossi hanno perso per tanti mesi Diego Costa è anche vero che il Chelsea ha solo due punte centrali, l’altra è Giroud, inoltre, anche se oggi il calcio è completamente cambiato, Morata è cresciuto con l’altra grande squadra di Madrid, il Real con cui ha vinto anche due volte la Champions League. L’attaccante non si è mai ambientato a Londra che ha detto di sì all’Atletico e al ‘Cholo’ che lo ha voluto fortemente. L’accordo totale c’è già, la firma dovrebbe esserci già in questa settimana.

Morata apre la strada a Higuain, vicinissimo al Chelsea

Quando andò via Fabregas, Sarri disse: “Se va via un calciatore, ne arriva un altro nello stesso ruolo”. Lo spagnolo non è ancora stato sostituito, e forse non verrà rimpiazzato. Ma se Morata, come pare, sarà ceduto, un altro bomber arriverà. Il Chelsea è in corsa in quattro competizioni. Sarri, come noto, vuole Higuain, che vorrebbe ritrovare il suo ‘Maestro’. Ma al Chelsea non sono tutti così convinti del ‘Pipita’ e c’è chi in società pensa a un acquisto low profile in attesa di piazzare il grande colpo la prossima estate. Se passasse questa linea il prescelto sarebbe Callum Wilson del Bournemouth.