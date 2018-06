"Patetici". Manuel Neuer non usa giri di parole, non cerca attenuanti né fa capriole dialettiche per giustificare a figuraccia fatta dalla Germania al Mondiale di Russia 2018. Una disfatta epocale, perché mai ai tedeschi dal '38 in poi era accaduto di fare flop così e perché dai campioni in carica ti aspetti qualcosa di diverso rispetto alle difficoltà emerse contro il Messico, alla mediocrità (anche di certi atteggiamenti) messa come polvere sotto il tappeto dal gol di Kroos in pieno recupero, all'incapacità perfino di fare un gol alla Corea. Sì, un gol. Sarebbe bastato per mettere un piede negli ottavi di finale, complice la sconfitta rovinosa della Tri contro la Svezia. Questa volta, però, la fortuna ha girato le spalle dall'altra parte: aiuta gli audaci e premia gli sforzi compiuti sul campo. Nulla che questa nazionale abbia messo in mostra nel Girone F, quello maledetto (dicono) ma in realtà l'eliminazione è giunta per colpe proprie non del fato.

Il capitano della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, nell'intervista all'emittente Zdf ha rincarato la dose. Lui, che al Mondiale ha rischiato di non esserci dopo una stagione tribolata per l'infortunio (con relativa operazione) al piede sinistro, fa rientro a casa senza nemmeno l'onore delle armi, quello che in genere si deve all'avversario sconfitto ma non vinto nell'animo. Le prestazioni della Germania, del resto, sono state lo specchio di un'esperienza da dimenticare, una specie di trauma sportivo, uno scheletro nell'armadio (a ciascuno la propria Corea) proprio come quello vissuto dall'Italia.