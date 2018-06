È vero, ci vorrebbe Bolt ma purtroppo non lo abbiamo.

Sami Khedira rispidesce al mittente le critiche ricevute da lui e dai suoi compagni dopo la sconfitta contro il Messico e risponde in maniera ironica a chi ha mosso critiche sulla forza fisica e la velocità dei centrocampisti tedeschi nella gara inaugurale.

Nel ritiro di Sochi, dove la squadra si è trasferita in anticipo per preparare la partita con la Svezia di sabato al Fisht Stadium, il centrocampista della Juventus e uomo di esperienza della Mannschaft ha parlato del cammino che la sua squadra dovrà fare per risollevarsi dopo la sconfitta di Mosca:

Non è proprio il caso di cambiare la squadra, di togliere questo o quel giocatore, non ce n’è motivo. Abbiamo perso perché abbiamo giocato male e perché abbiamo fatto errori elementari. Ma il problema si può risolvere subito con la compattezza: il calcio non è uno sport individuale. Uno può giocare male, se gioca male la squadra, e viceversa. Non ha senso ragionare in termini personali.

Le analogie di Beckenbauer

In mezzo a tante critiche, le parole più confortanti alla nazionale di Joachim Loew sono arrivate da Franz Beckenbauer, uno dei calciatori più forti della storia tedesca e campione del mondo sia da calciatore sia da commissario tecnico. Il Kaiser, in un’intervista alla Bild, ha detto di vedere parecchie analogie tra l’attuale situazione e quella del 1974, quando l’allora Germania Ovest partì male nel torneo di casa e perse la storica seconda partita con la Germania Est ma conquistò il titolo con la vittoria per 2-1 nella famosa finale con l’Olanda di Cruijff: