Dopo la delusione dell'eliminazione nei quarti di finale dell'edizione brasiliana, e dopo le lacrime versate al termine della finale dell'Europeo perso in casa contro il Portogallo, la Francia si prepara per riscattare le ultime apparizioni mondiali ed europee. A meno di un mese dall'appuntamento con la Coppa del Mondo in Russia, il commissario tecnico Didier Deschamps ha reso noto i nomi dei giocatori che faranno parte della spedizione mondiale e che scenderanno in campo nel gruppo C con Perù, Danimarca e Australia.

Oltre ai 23 giocatori scelti, il mister transalpino ha inoltre comunicato anche i nomi di coloro che fanno parte del gruppo come "riserve": undici giocatori pronti a subentrare in caso di problemi dell'ultimo venuto a qualcuno delle prime scelte. L'unico giocatore del nostro campionato, che avrà la fortuna di indossare la maglia francese durante i prossimi mondiali di calcio, sarà lo juventino Blaise Matuidi: convocato da Deschamps dopo l'ottima stagione giocata con la formazione campione d'Italia allenata da Massimiliano Allegri.

Le stelle dell'attacco

Tra i giocatori francesi, ci sono ovviamente anche altri nomi noti ai tifosi italiani: in primis quello del centrocampista del Manchester United, nonché ex Juventus, Paul Pogba e quello dell'ex rossonero Rami. Il commissario tecnico dei "Blues", per il reparto offensivo, ha anche convocato le stelle Griezmann e Mbappé, insieme ad altri due grandi protagonisti del campionato francese come Fekir del Lione e Thauvin del Marsiglia.

Davanti al portiere, da scegliere tra Areola, Lloris e Mandanda, il ct dei "galletti" potrà scegliere tra una rosa di otto difensori che comprende anche giocatori di esperienza come Umtiti e Varane. Tra le riserve spicca infine il nome dell'ex attaccante della Juventus, oggi al Bayern Monaco, Kingsley Coman. L'esordio francese nel mondiale, sarà alla Kazan Arena il 16 giugno alle 12 (ora italiana) contro l'Australia.

La lista dei convocati di Deschamps

Portieri: Areola, Lloris, Mandanda

Difensori: Sidibé, Pavard, Kimpembe, Umtiti, Varane, Rami, Lucas Hernandez, Mendy.

Centrocampisti: Nzonzi, Lemar, Kanté, Matuidi, Pogba, Tolisso.

Attaccanti: Fekir, Griezmann, Giroud, Mbappé, Thauvin, Dembelé.

Riserve: W. Ben Yedder, K. Coman, B. Costil, M. Debuchy, L. Digne, A. Lacazette, A. Martial, A. Rabiot, M. Sakho, M. Sissoko, K. Zouma.