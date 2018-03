C'è Pogba, che in Inghilterra s'è rivelato un mezzo flop, e c'è soprattutto Matuidi tra i convocati della Francia di Deschamps. L'ex centrocampista del Psg, a differenza del connazionale che ha lasciato la Juventus, a Torino sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera. Allegri ne ha fatto una delle pedine imprescindibili per il centrocampo bianconero, un calciatore ‘di lotta e di governo', non solo un distruttore di gioco ma anche un elemento che sa essere letale coi suoi inserimenti in area avversaria.

Destino opposto invece per il Paul emigrato a Manchester, sponda United: lo scarso feeling con Mourinho e un rendimento al di sotto delle attese ha sollevato molte perplessità rispetto alla cifra (oltre 100 milioni) investita per portarlo in Premier.

in foto: La stagione di Blaise Matuidi (fonte whoscored.com)

Sono 24 i giocatori che il commissario tecnico ha chiamato in occasione delle amichevoli di preparazione ai Mondiali in programma il 23 e il 27 marzo: la prima si disputerà allo Stade de France contro la Colombia, la seconda invece a San Pietroburgo contro la Russia. Le novità sono costituite da Wissam Ben Yedder, l'attaccante del Siviglia che con una doppietta ha eliminato dalla Champions lo United, e Lucas Hernandez (Atletico Madrid).

La lista dei 25 convocati dalla Francia

Portieri Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsiglia), Alphonse Areola (PSG)

Difensori Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Samuel Umtiti (Barcellona), Raphael Varane (Real Madrid), Benjamin Pavard (Stoccarda), Lucas Digne (Barcellona), Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

Centrocampisti N'golo Kante' (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Psg), Corentin Tolisso (Bayern Monaco)

Attaccanti Ousmane Dembelé (Barcellona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (Siviglia), Florian Thauvin (Marsiglia).