L'uomo copertina della 29esima giornata di Serie A, è senza dubbio Mauro Icardi. I quattro gol rifilati alla sua ex squadra, hanno permesso al bomber argentino di trascorrere in serenità i giorni di riposo concessi grazie alla sosta per le nazionali. In attesa di incontrare la società nerazzurra per un ulteriore rinnovo, il capitano dell'Inter ha ricevuto i complimenti del patron blucerchiato Massimo Ferrero.

"Si vede che Wanda lo stimola – ha scherzato il presidente della Sampdoria, a margine della riunione che si è tenuta negli uffici milanesi della Lega Calcio – Quattro settimane fa dicevate che era finito e invece… E' un ragazzo che viene dalla Sampdoria, perché noi siamo dei benefattori dell’Inter, lo conosco bene, è un grande calciatore e ieri ha fatto la miglior partita dell'anno".

Il momento negativo della Sampdoria

Di fronte alle domande sulla situazione della sua squadra, Ferrero non si è tirato indietro e ha analizzato il momento negativo di Quagliarella e compagni: "Non ci siamo fermati, è stato un incidente di percorso – ha continuato il numero uno doriano – I cavalli si vedono all'arrivo, mancano ancora dieci partite. Non bisogna fare processi, siamo gli stessi che hanno battuto la Juve, ma ieri abbiamo preso 5 gol con l'Inter, magari eravamo distratti. Abbiamo dieci nazionali, magari pensavano a tornare nel loro Paese".

Tra le domande poste al presidente blucerchiato, anche quella sul tecnico Giampaolo: "Non ci sono stati confronti, non erano da fare – ha concluso – Giampaolo è l'allenatore che ho scelto, non è in discussione e ci porterà dove il cuore vorrà. Le sue parole di ieri? Ha voluto dire che con questa squadra siamo arrivati al sesto posto. Credo di conoscere il problema e sapete qual è? Sono i media, siete voi, perché ieri mi chiedevate dell’Europa e oggi mi chiedete di Frascati. Ma come funziona?".