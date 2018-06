Il Portogallo supera il Marocco e mette in discesa il discorso qualificazione, ancora minimo sforzo e massimo risultato per l'Uruguay, attesa per la Spagna. Entra nel vivo il secondo turno della fase a gironi del Mondiale (la prima ha avuto per protagonista l'autogol) con le gare del 20 giugno. Ad aprire le danze è il Portogallo, il cui avvio è bruciante: dopo 4′ è già in vantaggio ancora con Cristiano Ronaldo al 4° gol in due partite (e 85° centro in nazionale). La rete arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Moutinho, sul quale CR7 è il più lesto ad avventarsi in tuffo. Il Marocco vacilla, ma prova a reagire. Al 12′ Da Costa conclude di testa con Rui Patricio che fa buona guardia. Lo stesso difensore più avanti si rende ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la palla finisce alta. Nel finale di primo tempo, corner corto ancora per gli africani con Belhanda che di testa allunga in direzione di Benatia che non riesce a intercettare il pallone a due passi dalla porta.

Alla ripresa, i ritmi si fanno nuovamente subito alti. Le due squadre si affrontano a viso aperto ma con molte imprecisioni. La prima occasione interessate arriva al 57′: Ziyech crossa per la testa di Belhanda che chiama Rui Patricio al grande intervento in tuffo. Il Marocco insiste: Benatia conclude alto all'ora di gioco, Ziyech lo imita poco dopo, ancora il difensore juventino in mischia non riesce a centrare lo specchio al 78′. Messi sotto pressione, i lusitani provano ad alleggerire la manovra e nel finale riescono a evitare danni (scopri top e flop del match). Nell'altro match della giornata all'Uruguay basta un gol del redivivo Suarez per avere la meglio dell'Arabia Saudita. Il successo dei sudamericani spiana la strada al passaggio del turno a braccetto con la Russia.

Portogallo-Marocco

Bonus e malus

GOL: Cristiano Ronaldo

GOL SUBITI: Mohamedi (-1)

ASSIST: Moutinho

AMMONITI: Benatia

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Portogallo (4-1-3-2): Rui Patricio 7; Cedric 5.5, Pepe 6, Fonte 6, Guerreiro 5; William Carvalho 6.5; Bernardo Silva 5.5 (59′ Gelson 6), Joao Moutinho 6 (88′ Adrien Silva sv), Joao Mario 5 (70′ Bruno Fernandes 5.5); Guedes 5.5, Cristiano Ronaldo 7.5 All.: Fernando Santos 6. Marocco (4-2-3-1): Mohamedi 6.5; Dirar 6, Da Costa 5, Benatia 6, Hakimi 6; El Ahmadi 6 (85′ Fajir sv), Boussoufa 6; N. Amrabat 6, Belhanda 6.5 (75′ Carcela 6), Ziyech 7; Boutaib 5.5 (69′ El Kaabi 6) All.: Renard 6

Uruguay-Arabia Saudita

Bonus e malus

GOL: Suarez

GOL SUBITI: Al Owais (-1)

ASSIST: Sanchez

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Uruguay (4-4-2): Muslera 6; Varela 6, Gimenez 6, Godin 6,5, Caceres 6; Sanchez 6,5 (82′ Nandez s.v.), Vecino 6 (59′ Torreira 6), Bentancur 6,5, Rodriguez 5,5 (59′ Laxalt 6); Cavani 6, Suarez 7. All.: Tabarez 6. Arabia Saudita (4-5-1): Al-Owais 5; Al-Burayk 5,5, Os. Hawsawi 6,5, Al-Bulayhi 6, Al-Shahrani 5,5; Al-Dawsari 5,5, Al-Faraj 5,5, Otayf 6, Al-Jassam 5 (44′ Al-Moqhawi 6), Bahbri 6 (75′ Kanno 6); Al-Muwallad 5,5 (78′ Al Sahlawi 6). All.: Pizzi 5,5

Iran-Spagna

Bonus e malus

Voti e pagelle