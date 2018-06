La Colombia si butta via e cade col Giappone, il Senegal è l'orgoglio africano, attesa per il secondo match della Russia. Questi gli esiti delle gare del Mondiale del 19 giugno. Si sblocca subito la sfida tra Colombia e Giappone. Passano tre minuti e Carlos Sanchez "para" sulla linea una conclusione a porta vuota di Kagawa: rigore per i nipponici ed espulsione del sudamericano. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza Ospina e porta in vantaggio i suoi. Passati in svantaggio gli uomini di Pekerman provano a reagire e lo fanno soprattutto con le folate di Cuadrado e le conclusioni di Falcao. Alla mezz'ora, però, il ct colombiano decide di coprirsi rinunciando proprio allo juventino. Scelta curiosa che però viene ripagata al 39′ dal pari di Quintero direttamente su calcio di punizione. Alla ripresa sono gli asiatici a rientrare in campo più decisi. Al 54′ ci prova Osako ma Ospina devia in angolo; azione in fotocopia e con gli stessi protagonisti al 73′. Sugli sviluppi del corner seguente, è Honda a pescare la testa ancora del mobilissimo Osako che riesce a insaccare il nuovo vantaggio e a regalare la vittoria ai suoi.

È subito il Senegal a prendere il controllo del match contro i più quotati polacchi (Koulibaly si aggiudica il derby napoletano con Milik e Zielinski). Niang e Mané tengono in continua apprensione la difesa diretta da Szczesny. Al primo contropiede il granata sbaglia l'ultimo passaggio, ma al 38′ concede il bis servendo Gueye che cicca il pallone ma la deviazione di Cionek mette fuori gioco l'estremo difensore polacco per il vantaggio degli africani. Alla ripresa la musica non cambia e su un passaggio sbilenco di Krychowiak, Niang recupera la sfera e si invola verso l'uno contro uno con Szczesny infilando il raddoppio. Nel finale è lo stesso autore dell'errore a cercare di farsi perdonare traducendo in gol il cross di Grosicki. Il risultato però non cambierà ulteriormente.

Colombia-Giappone

Bonus e malus

GOL: Quintero, Kagawa, Osaka

GOL SUBITI: Ospina (-2), Kawashima (-1)

ASSIST: Honda

AMMONITI: Barrios, Rodriguez, Kawashima

ESPULSI: Carlos Sanchez

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Colombia (4-2-3-1): Ospina 6.5; Arias 5, Murillo 5.5, D. Sanchez 4.5, Mojica 6; Lerma 6.5, C. Sanchez 4; Cuadrado 6 (31′ Barrios 5.5), Quintero 6.5 (59′ James 6), Izquierdo 5.5 (70′ Bacca 5.5); Falcao 6. CT: Pekerman 5. Giappone (4-2-3-1): Kawashima 5.5; H. Sakai 6.5, Yoshida 6, Shoji 6, Nagatomo 7; Shibasaki 7 (80′ Yamaguchi sv), Hasebe 5; Haraguchi 6, Kagawa 7 (70′ Honda 6.5), Inui 5.5; Osako 7.5 (85′ Okazaki sv). CT: Nishino 6.5.

Polonia-Senegal

Bonus e malus

GOL: Krychowiak, Niang

AUTOGOL: Cionek (-2)

GOL SUBITI: Szczesny (-2), N'Diaye (-1)

ASSIST: Grosicki

AMMONITI: Krychowiak, Gueye, Sane

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Polonia (4-4-2): Szczesny 5; Piszczek 5 (dal 83′ Bereszynski sv), Pazdan 5.5, Cionek 5, Rybus 6; Blaszczykowski 5 (dal 46′ Bednarek 4.5), Krychowiak 6, Zielinski 5, Grosicki 6; Lewandowski 5, Milik 5 (dal 73′ Kownacki 6). CT: Adam Nawalka 5. Senegal (4-2-3-1): K. N’Diaye 6.5; Wagué 6, Koulibaly 6.5, Sane 6.5, Sabaly 6.5; Gueye 6.5, A. N’Diaye 6 (dal 87′ Kouyatè sv); Ismaila Sarr 6, Niang 7 (dal 75′ Konatè 6 ), Mané 5.5; Diouf 5.5 (dal 59′ Ch. NDoye 6). CT: Aliou Cissè 7

