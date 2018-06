La Svezia fatica con la Corea del Sud ma conquista i tre punti, il Belgio ha la meglio sul Panama, l'Inghilterra supera in extremis la Tunisia. Questi gli esiti delle gare del Mondiale di oggi, 18 giugno. Vittoria di rigore della Svezia che non segnava da marzo. Decide la partita l'ex genoano Granqvist, rigorista già dai tempi del Groningen quando riuscì a mettere insieme 11 gol in una stagione. Il penalty, assegnato a tavolino grazie all'intervento del Var, attribuisce agli svedesi una vittoria meritata a margine di una partita in cui la Corea del Sud si è vista poco o nulla in area avversaria. Gli europei, invece, erano andati vicini alla rete in quattro occasioni trovando sulla propria strada un Cho molto ispirato, sebbene con la complicità di un Berg estremamente impreciso, soprattutto quando – nel primo tempo – ha sparato addosso all'estremo difensore dall'area piccola.

Panama riesce a costringere il Belgio ad andare all'intervallo sul punteggio di 0-0. Un'impresa, considerati i valori in campo. Eppure le occasioni non sono mancate ma, dopo i primi errori, nei belgi è subentrata un po' di precipitazione che li ha portati a commettere non pochi errori. Hazard e Mertens gli assoluti protagonisti con due occasioni a testa sulle quali il portiere panamense ha fatto buona guardia. La resistenza dei centroamericani, però, si sfalda dopo un solo minuto della ripresa. Mertens, largo a destra, cerca la testa di Lukaku a centro-area, il suo cross viene respinto con la palla che gli torna tra i piedi dandogli la chance di inventare una conclusione imprendibile sul palo più lontano del portiere Penedo. Il Panama però non demorde. Trascorrono dieci minuti e Murillo si presenta a tu per tu con Courtois chiamandolo alla grande parata in uscita. Al 68′, però, sono i belgi a raddoppiare con Lukaku, bravissimo a tradurre in rete un assist perfetto di De Bruyne e sei minuti dopo in contropiede lo stesso attaccante dello United si ripete su passaggio di Hazard.

L'Inghilterra comincia il match imponendo subito ritmi altissimi. Al 3′ una conclusione di Lingard viene salvata sulla linea da Hassen. Al 10′ è Kane ad essere chiuso in angolo, ma sugli sviluppi del corner successivo è proprio l'attaccante a ribadire in rete una super-parata di Hassen su conclusione di Stones. Al 33′, però, su un capovolgimento di fronte Walker alza troppo il gomito e atterra Youssef, l'arbitro concede il rigore alla Tunisia. Dagli undici metri si presenta Sassi che non lascia scampo a Pickford. Gli inglesi provano a reagire subito, ma un colpo di testa di Alli finisce sulla traversa e Lingard poco dopo colpisce un palo. Alla ripresa la squadra di Southgate prova a riprendersi i tre punti, ma la Tunisia fa buona guardia. Almeno fino al 91′, quando ancora da calcio d'angolo Maguire prolunga sul secondo palo e Kane firma la sua personale doppietta. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio a bonus e malus dei match, oltre alle principali pagelle.

Svezia-Corea del Sud

Bonus e malus

GOL: Granqvist

GOL SUBITI: Cho (-1)

AMMONITI: Claesson, Kim Shin-Wook, Hwang Hee-Chan

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Svezia (4-4-2): Olsen 6; Lustig 6,5, Granqvist 7, Jansson 6,5, Augustinsson 6; Claesson 6,5, Ekdal 6 (71′ Hiljemark 6), Larsson 6,5 (81′ Svensson s.v.), Forsberg 5,5; Toivonen 6 (77′ Thelin 6), Berg 5. All.: Andersson 6,5. Corea del Sud (4-3-3): Jo Hyeon-Woo 6,5; Lee Yong 6, Kim Young-Gwon 6,5, Jang Hyun-Soo 5,5, Park Joo-Ho 6 (28′ Kim Min-Woo 5); Lee Jae-Sung 6, Ki Sung-Yueng 6, Koo Ja-Cheol 6 (72′ Lee Seung-Woo 6); Son Heung-Min 5,5, Kim Shin-Wook 5 (66′ Jung Woo-Young 5,5), Hwang Hee-Chan 5. All.: Shin Taeyong 5,5

Belgio-Panama

Bonus e malus

GOL: Mertens, Lukaku (2)

GOL SUBITI: Penedo (-3)

ASSIST: De Bruyne, Hazard

AMMONITI: Meunier, De Bruyne, Davis, Barcenas, Cooper, Murillo, Godoy

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Belgio (3-4-2-1): Courtois 6; Alderweireld 6, Boyata 6.5, Vertonghen 6; Meunier 6.5, Witsel 5.5 (90′ Chadli s.v.), De Bruyne 6, Carrasco 5.5 (74′ Dembelé 6); Mertens 7 (83′ T. Hazard s.v.), E. Hazard 7, Lukaku 7.5. CT: Martinez 7. Panama (4-1-4-1): Penedo 6; Murillo 5, R. Torres 5, Escobar 5, Davis 5.5; Gomez 6; Barcenas 6 (63′ G. Torres 5.5), Cooper 6.5, Godoy 5.5, J. Rodriguez 5.5 (63′ Diaz 5.5); Perez 4.5 (74′ Tejada 5.5). CT: Gomez 5.5.

Tunisia-Inghilterra

Bonus e malus

GOL: Sassi, Kane (2)

GOL SUBITI: Hassen (-2), Pickford (-1)

ASSIST: Maguire

AMMONITI: Walker

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Tunisia (4-3-3): Hassen 7 (15′ Ben Mustapha 6.5); Meriah 5.5, S. Ben Yousseff 5, Bronn 5.5, Maaloul 6; Skhiri 6.5, Badri 6, Sassi 6.5; F. Ben Yousseff 6.5, Khazri 6.5 (85′ Khalifa s.v.), Sliti 6 (74′ Ben Amor 6). All. Nabil Maaloul 6. Inghilterra (3-5-2): Pikford 6; Walker 5, Stones 6, Maguire 6.5; Trippier 6, Dele 6 (80′ Loftus-Cheek s.v.), Henderson 6, Lingard 6 (93′ Die s.v.r), Young 5.5; Sterling 5 (68′ Rashford 5), Kane 7.5. Gareth Southgate 6.