Il debutto della Svezia al Mondiale russo ha aumentato il rammarico di tutti i tifosi azzurri che hanno assistito ad un match di debutto contro la Corea del Sud davvero mediocre. La nazionale scandinava ha promosso il proprio calcio, con un classico 4-4-2 che però ha confermato tutti i limiti di una squadra volenterosa ma con un tasso tecnico non eccelso. Per conquistare la vittoria, è bastato un rigore a metà ripresa. Un po' poco per far sì che non si possano avere rimpianti: l'Italia avrebbe saputo fare di meglio.

Svezia tante occasioni, nessun gol. Si inizia al 20′ quando Berg aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere lascia partire il tiro: Hyun-Woo Cho è attento però e riesce a parare facilmente sventando il pericolo. Che puntualmente si ripropone al 29′ ancora con Berg questa volta da calcio d'angolo. La Corea non reagisce e nel finale di primo tempo la Svezia prova l'affondo decisivo: nei minuti di recupero, Claesson stacca imperioso ma la difesa coreana è ben piazzata e riesce ad evitare guai peggiori.

Arriva il rigore, ci pensa Granqvist. Nella ripresa il copione non cambia così come il risultato. La Svezia continua a fare la partita, la Corea gioca di rimessa e prova ad approfittare delle poche occasioni concesse, come al 52′ quando un cross preciso all'altezza del dischetto viene impattato da Ja-Cheol Koo: la mira però è imprecisa, con la sfera che sorvola la traversa. Poi, solo Svezia, che si divora un gol dietro l'altro. Finchè non ci pensa Min-Woo Kim con una entrataccia in area di rigore, che permette alla Svezia di passare in vantaggio dagli 11 metri: Granqvist non sbaglia dal dischetto.

I giustizieri dell'Italia ancora senza vittoria al debutto. La Svezia orfana di Zlatan Ibrahimovic è arrivata a questo mondiale per il rotto della cuffia, ai danni proprio dell'Italia. Un girone di qualificazione complicato per gli scandinavi che hanno necessitato dello spareggio finale. La Svezia era imbattuta nei quattro precedenti contro la Corea del Sud, anche se questa era la prima sfida tra le due nazionali in Coppa del Mondo. L'ultima vittoria della Svezia in una gara inaugurale ai Mondiali risale al 3-0 contro il Messico del 1958: da allora, cinque pari e due sconfitte. Di contro, la Corea del Sud ha ottenuto tre vittorie e un pari negli ultimi quattro match d'esordio.

La decima volta per la Corea. La Corea del Sud è alla sua decima partecipazione ai Mondiali, un record per una nazionale asiatica. I coreani sono sempre stati presenti nelle fasi finali dal 1986 in poi anche se per Shin Tae-Yong questo è il suo primo Mondiale da allenatore. Le sue uniche due partite alla guida della Corea del Sud nelle qualificazioni si sono entrambe concluse sullo 0-0 (contro Iran e Uzbekistan).